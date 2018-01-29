防毒品混充原料藥進口 最快4月加強邊境抽驗

2018-01-29 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



反毒是衛福部重點政策之一，為避免有毒品混充原料藥進口，食藥署今預告修正「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」，未來將實施輸入原料藥邊境管制，每進口50件就抽驗1件，若檢驗判定為毒品，依毒品危害防制條例送辦。預告期60天，最快4月實施。

食藥署藥品組科長潘香櫻表示，原料藥是製毒源頭，過去輸台時，負責抽驗單位是海關，但海關管理的品項非常多，執行抽驗工作的力道恐不足。為防不肖業者將毒品混充原料藥進口，該署也將參與執行抽驗工作，把抽驗比例提高。

食藥署去年討論時，已增修抽樣比例與抽驗方式，但實際操作辦法尚未訂出。

潘香櫻說，今預告修正的「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」，明定原料藥進口時，業者應備妥相關文件向食藥署申請查驗，該署也會就粉狀且非無菌的原料藥實施抽批檢驗，並以拉曼光譜儀快速檢測，若確認為毒品，就移送法辦。

倘若快速檢測儀器無法於當下判定時，所有貨品會當場封緘，由業者書立切結書，提供符合PIC/S GMP的存置地點，並切結負保管責任，再由食藥署派員到場取樣以快速檢測儀器再篩檢。