東部自強號賣春節站票 專家：明年還玩什麼花樣？

2018-01-29 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



台灣軌道暨國土規畫學會表示，東部幹線一票難求， 關鍵在供需完全失衡。圖/台鐵局提供 分享 facebook

今年春節台鐵將開放節前節後共4天小年夜、除夕及初四、初五試辦東線自強號超過80公里全程站票8折優惠；過去只賣對號座的太魯閣、普悠瑪號等傾斜式列車每列次限售120張站票。台灣軌道暨國土規畫學會表示，東部幹線有實名制、返鄉專車等像政府實驗場，民眾滿意過嗎？明年還要玩什麼？關鍵在供需失衡。立委應監督台鐵600輛新車盡快發包，明年春節前引進驗收至少120輛新車，投入疏運。

學會指出，每年春節花東火車輸運需求量多少，與現在運能差距到底多少，交通部從未給明確的數字。賣8折站票不是真正解決之道，只是在追著問題跑，對花東民眾而言，花多一點錢也願意只要有車票回家。

學會秘書長陳彥良說，若政府有心要做，今年應讓600輛新車購車計畫完成發包，明年春節前至少驗收120輛(10列)車子來調整花東民眾的需求，籲在地立委共同來監督此事。新車若買高速電聯車，雖比傾斜式列車慢一些，至少有600座位還可以賣站票，運量直接拉高一倍以上，現在太魯閣、普悠瑪不到380個座位。

學會指出，東部幹線火車票的需求供給完全失衡，若交通部不願做北宜直鐵、蘇花高等大型工程，政府應促進國土發展平衡，讓花蓮民眾不必再到台北工作。