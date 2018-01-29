路跑領獎堅持披我國旗 法男：住台灣我驕傲

2018-01-29 16:21 聯合新聞網 綜合報導



一位長住台灣的法國網友吉雷米(中)在臉書社團分享他在台灣的生活點滴。圖片來源/ 臉書 分享 facebook

一位網友日前在臉書社團《我是永和人》貼文，分享自己的生活經驗，特別的是，這位網友本身是一位法國人，來台至今已經11年，他表示11年前自己因為來台當志工而認識台灣，至此就愛上了台灣，他也說，希望自己可以在不放棄法國籍的狀況下盡快歸化台灣。

一位臉書帳號名稱叫做「吉雷米」的法國網友，日前在臉書社團貼文，表示最近因為看到自己的好友拿到我國國籍，而讓他有感而發，希望有一天自己也可以在不放棄法國籍的狀況下歸化台灣，談到與台灣的緣分，他也在臉書上寫下自己11年以來在台灣的生活點滴。

他說11年前自己遠渡重洋來到台灣當志工，照顧身心障礙的原住民小朋友，沒想到最後因此愛上台灣，在此落地生根甚至結婚。他說在台灣生活的十幾年來，雖然遭遇過很多挫折，但也遇到很多恩人。曾經他是一位不會中文的外國人，但為了深入了解台灣文化，他努力學習中文，直到現在就連台語及原住民語也都難不倒他。

2009年他愛上跑步，「在國外參加比賽，上台頒獎時，我堅持要別台灣國旗上。」他說道。當其他人問他來住哪裡時，他也總是驕傲地告訴他們：「我住在台灣」。許多網友看完吉雷米的故事後，紛紛表示：「你比許多出生在台灣的人還愛台灣」、「這才是真正愛台灣！」、「謝謝你熱愛這片土地」。