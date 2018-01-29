國際蘭展春節後登場 15萬株爭奇鬥艷

2018-01-29 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



台灣國際蘭展農曆春節後登場 ，展出時間為3月3日至12日，今年主題為「蘭亭薈萃.以蘭會友」，全場展15萬株蘭花，每天還有大家意想不到的「小確幸」。今年還推早鳥專案，外縣市民眾平日票價200元、假日250元，再打8折優惠。

蘭展主題「蘭亭薈萃.以蘭會友」重現1666年前「蘭亭集序」場景，蘭展地點在台南市後壁區蘭花生物科技園區，外貿協會台南辦事處主任周秀芬表示，今年已邀請到13國23位買主參加3月1日採購洽談會，其餘還在邀請中。台南市農業局副局長李建裕邀大家買票觀賞。