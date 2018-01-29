王文華：加強「說服力」的3種方法（AI 時代職場新能力 五之二）

2018-01-29 15:42 聯合新聞網 創新拿鐵



分享 facebook 作者: 王文華

還記得全聯小編的「團結一塊肌」？那貼文為什麼引起大家狂轉？

聽過賈伯斯的「現實扭曲力場」？他藉這力量，一次又一次地激勵團隊把不可能變成可能。

咪蒙是中國大陸網紅，文章單篇最高閱讀量是1470萬。

他們三人有個共同點：都擅長說服、號召、激勵、動員別人採取行動。

這是電腦目前還做不到，而我們人類可以發揮優勢的地方。

人工智慧時代，我們需要哪些新的職場能力？分5集討論，每集10分鐘。這是第二集。