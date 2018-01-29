春節返鄉搭武陵賞櫻人潮 公路總局祭優惠

2018-01-29 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



農曆春節6天連續假期即將來臨，為因應春節返鄉及遊客人潮，交通部公路總局考量民眾會提前返鄉，已協調縣內客運業者加開班次，讓在外工作及就學的民眾可以順遂返鄉與家人團聚。武陵賞櫻期自2月16日同步展開，公路總局也提醒，屆時將實施遊客總量管制，散客一日遊遊客約3,200人，一律限搭乘大眾運輸工具入園。

為吸引民眾於連假期間搭乘公共運輸，紓解國道交通壅塞，公路總局表示，農曆春節連假仍將延續實施國道客運票價及轉乘優惠措施，在票價優惠部分，將自今年2月14日（星期三）0時起至107年2月20日（星期二）24時止，計有14家業者86條國道客運路線配合提供優惠，平均優惠額度則約為原價的85折，相關預售票已陸續發售中。

在轉乘優惠部分，舉凡搭乘國道客運及臺鐵後轉乘在地客運(臺北市政府管轄之市區公車路線除外) ，民眾若使用電子票證即可享有轉乘一段票(或基本里程)免費優惠，希望民眾連假期間可以一路使用公共運輸返鄉、出遊或返回工作崗位，盡量不要自行開車，以避免塞車之苦及增進行車安全。

對於往返台北與花蓮之民眾，除了鐵路直達外，也有鐵公路聯運服務可供選擇，搭乘「臺北-花蓮」鐵、公路聯運轉運，票價僅是自強號的一半左右；時間最快的只多花不到40分鐘。乘客可洽客運公司(首都、國光、葛瑪蘭或大都會)或逕向台鐵購買鐵公路聯運票，從台北搭乘國道客運至羅東轉運站，再轉乘台鐵區間車至花蓮，票價相當經濟又實惠。