冷到過年？吳德榮：大可不必這麼誇張
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說， 最新(28日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至周三受「緩進式寒潮」第一波冷空氣影響，周四起第二波更強大的冷空氣接踵南下。至於有人說「冷到過年」，吳德榮說，大可不必這麼誇張，如果你是經驗豐富、經常使用模式的預報員就會知道超過10天的模擬，参考就好不可當真。
吳德榮說，今起至2月1日降雨範圍較大，第一波最低溫將岀現在今晚、明晨，沿海空曠地區最低溫約可降至10、11度，周三、四略升，天氣仍濕冷。2月3日至6日氣溫會降得更低、比第一波更強、更冷。最低氣溫岀現在周六至下周二間，下周三冷空氣還很強，但有逐漸減弱的趨勢。
吳德指出，第二波冷空氣影響期間迎風面北部、東半部不會轉乾、仍極陰冷、有局部雨。由於是「緩進式寒潮」，不但濕冷、且持續時間很長，身體難調適，一定要特別注意保暖。
至於第二波冷空氣會降至幾度？他說，最新模式模擬的結果沿海空曠地區最低溫約在7、8度，與氣象局調整後的最新預報8度相近。但由於理論限制及觀測資料不足，愈是模式後期的模擬，愈無法避免較大的誤差，只能逐步修正。
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