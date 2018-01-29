低溫凍全台 本周下探7度

今起整周有兩波強烈大陸冷氣團，第二波後段甚至可能升級寒流。昨開始北部已轉涼，有民眾已穿著厚外套。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

冷空氣本周接力南下，且愈來愈強。中央氣象局昨表示，今起未來七天，接連兩波強烈冷氣團影響台灣，最後一波恐達寒流等級，全台最低溫下修到八、九度，空曠地區不排除出現七度低溫；外島馬祖僅六度。

氣象局說，今天到周二清晨受第一波強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部會出現十一、十二度低溫，其他地區十三到十四度，周三白天會略為減弱。但周三晚上開始，另波強烈大陸冷氣團南下，預計持續到周五，低溫跟第一波差不多。

但周末強烈大陸冷氣團恐增強為寒流，中部以北、東北部下探八到九度，空曠地區會更低，不排除出現七度低溫。南部、花東地區十一、十二度。

受華南雲雨區水氣影響，周三前全台有雨，周四到周日中南部轉為乾冷，但北部和東北部仍有些雨，但降雨情況不像周三前下得多、時間長。未來一周高山有機會下雪。

氣溫驟降，不少人則喜歡天冷進補，但振興醫院神經內科主治醫師尹居浩說，部分熱性中藥材食用後會使血壓變高，有服用抗凝血劑預防中風的病人要特別小心，以免出現中西藥物交互作用出現副作用。

新北市中醫師公會名譽理事長、開業中醫師陳俊明說，臨床常見民眾拿「補陽還五湯」藥方，自行去中藥行抓藥補身。雖該方子主治氣虛血瘀、經絡阻滯所致的偏癱等中風後遺症，但藥方卻含四兩黃耆，是重劑量。