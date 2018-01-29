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候補人生… 海空交通斷 蘭嶼人等機位填滿28頁

2018-01-29 00:26聯合報 記者羅紹平／台東縣報導

每年強勁東北季風一吹，台東離島蘭嶼就飛機無法飛、船開不了。台東飛往蘭嶼的班機自本月廿三日起停飛，六天來僅昨天飛出一班，客輪則因海象惡劣也停駛四天，空中與海上交通中斷，鄉民出不去也進不來，宛如孤島。

昨天台東豐年機場大廳擠滿等待候補機位的蘭嶼鄉民，連日來德安航空櫃台的候補單已填滿廿八頁，不少旅客一等就是好幾天。

受天候影響，蘭嶼對外交通中斷，台東豐年機場大廳昨擠滿等待候補機位的蘭嶼鄉民。 記...
受天候影響，蘭嶼對外交通中斷，台東豐年機場大廳昨擠滿等待候補機位的蘭嶼鄉民。 記者羅紹平／攝影
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「沒辦法，一家人只好分開回家！」蘭嶼楊姓鄉民說，昨下午三點卅分好不容易飛出一班班機，但只有三個候補名額，他女兒幸運補到，他和兒子只好等明天再試試運氣。

蘭嶼鄉民候補機位，德安航空櫃台的候補單已填滿廿八頁。 記者羅紹平／攝影
蘭嶼鄉民候補機位，德安航空櫃台的候補單已填滿廿八頁。 記者羅紹平／攝影
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抱著襁褓中兒子的施姓鄉民說，孩子才出生不久，想說農曆年前趕回蘭嶼給長輩取名，沒想到飛機不飛，已在機場等了兩天，他苦笑說：「孩子一出生就開始候補人生」。

蘭嶼當地縣議員黃天德昨帶著便當到機場慰問候機鄉民。他表示，過去六天受東北季風影響，蘭嶼機場因側風強勁幾乎停擺；他已和船公司聯繫，如果天氣許可，預計明天開船，飛機部分還是得看天氣狀況決定。

蘭嶼鄉民代表郭惠妹說，每年秋冬只要颳起東北季風，蘭嶼海上及空中交通常中斷，造成鄉民對外交通不便，「我就曾在台灣受困超過十天」；貨輪每周會有兩班船到蘭嶼，昨天已有貨輪在蘭嶼靠岸卸貨，送來蔬果與瓦斯等，島上不缺民生物資。

海巡署開元安檢所表示，目前島上沒遊客受困；因日前大學學測，蘭嶼中學兩位謝姓高三生廿六日要到台灣參加考試，台東第十五海巡隊前一天即派巡防艇接駁。

德安航空公司表示，蘭嶼從廿三日開始，天氣一直很不穩定，能見度低、側風強勁，飛機無法正常起降；至於未來航班能否正常起降，得視天候而定。

蘭嶼機場台東

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