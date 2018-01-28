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胰臟癌論壇／治療難度高 專家：先有命才有生活品質

2018-01-28 21:27聯合報 記者羅真╱即時報導

胰臟癌是沉默殺手，確診後能開刀切除的病人僅約兩成，其中八成會復發。台大專家認為，先有命才能談生活品質，執行腫瘤切除手術以「切乾淨」為首要目標，必要時也沿動脈切除。

胰臟癌被發現時經常已晚期，台灣消化醫學會理事長林肇堂攻讀博士時，翻遍無數數案例仍找不到如何發現早期胰臟癌。台大醫院內科部主治醫師廖偉智說明，胰臟位於胃部後方，導致胰臟癌早期無明顯症狀、容易被忽視，等到患者出現上腹痛、背痛、黃疸等症狀，恐達晚期。

台大醫院一般外科主任田郁文指出，胰臟癌患者中，能開刀切除僅約兩成，術後死亡率小於1%，但八成病人仍會復發。手術中最容易切不乾淨的地方為腸繫膜，由於胰臟附近有許多血管，血管間的腸繫膜相當難處理。文獻報告顯示，半數手術者切不乾淨，其中三分之二就在腸繫膜附近。

「病人發現復發後的失望表情，是外科醫師最嚴重的壓力」，田郁文認為，先有命才有生活品質，一旦復發，一切就白談了，因此執行胰臟腫瘤切除手術應以「切乾淨」為首要目標。傳統切除腫瘤時會沿著靜脈切除，現今則主張必要時也沿著動脈切，台大手術經驗顯示，依照這個原則執行，雖然可能面臨手術時間長、流血量較高、術後恢復期較長等問題，但切除乾淨的比率自三、四成上升至六到八成。

病人術後營養與健康照護不容忽視，台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅指出，臨床上見到體重維持較佳、有運動習慣者，預後也相對良好。

蘇秀悅建議，非腸道手術患者術後就可盡快進食，不必再苦苦等排氣再吃東西。一般人每日所需熱量為體重乘以30大卡，胰臟癌病人每日所需熱量至少為體重數字乘以25大卡；若體重未能上升至正常範圍，須額外補充營養品。

現場有民眾問到是否建議術後癌友補充益生菌，蘇秀悅表示，術後首要工作是建置腸道消化吸收功能，醫師通常會開酵素，病友宜先補充酵素讓腸道逐漸恢復，恢復期後較適合進一步補充益生菌、改善腸道健康。

2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行...
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行，台大醫院一般外科主任田郁文出席演講。記者林伯東／攝影
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2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行...
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行，輔大醫學院院長林肇堂出席致詞。記者林伯東／攝影
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2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行...
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行，台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅出席演講。記者林伯東／攝影
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手術台大醫院患者

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