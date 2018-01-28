親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

胰臟癌論壇／「癌王」奪命快 食藥署：加速推動新藥

2018-01-28 21:27聯合報 記者羅真╱即時報導

什麼癌症最可怕？胰臟癌號稱「癌王」，五年存活率僅7%，台灣公共衛生之父陳拱北於40年前罹患胰臟癌，短短6個月辭世。衛福部食藥署署長吳秀梅表示，將加速推動新藥上市，為末期胰臟癌患者帶來希望。

2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日舉行，北醫營養室主任蘇秀悅（左...
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日舉行，北醫營養室主任蘇秀悅（左起）、中加康普總經理楊如年、德和隆集團董事長賴博雄、製藥發展協會理事長王玉杯、台大內科部暨健康管理中心醫師廖偉智、台大一般外科主任田郁文、食藥署長吳秀梅、杏輝醫藥集團董事長李志文、輔大醫學院院長林肇堂、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁、國衛院癌症研究所所長陳立宗、杏輝醫藥集團副董事長李易達、杏國新藥總經理蘇慕寰、杏國新藥項目總經理王惠弘、聯合報健康事業部營運長洪淑惠一同與會。記者林伯東／攝影
分享

由杏輝醫藥集團與杏國新藥主辦、台灣研發型生技新藥發展協會、國家生技醫療產業策進會和聯合報健康事業部協辦的「2018八胰臟癌防治與新藥開發」論壇本月26日在台北舉行，邀請國內胰臟癌權威探討預防、治療與新藥開發趨勢等議題，吸引逾300人參與。

國家衛生研究院癌症研究所所長陳立宗表示，轉移胰臟癌死亡率高達90%，目前國內治療藥物包括gemcitabine、S-1等，兩者效果相當，後者副作用較小。曾有胰臟癌病人腫瘤指數高達88萬，使用兩種藥物後指數逐漸下降，另有八旬病人確診時已晚期、無法手術，原先預估存活期約6個月，經適當化療後多活兩年。

陳立宗表示，近年來，新一線用藥如奈米白蛋白加上紫杉醇的合成物，因分子小可穿透腫瘤血管，附著在腫瘤組織旁，若再加上傳統用藥gemcitabine，可延長存活期至8.5個月，是第一個預後效果較佳的治療藥物。

杏輝醫藥集團董事長李志文表示，全球每年約40萬人罹患胰臟癌，美國研究顯示，五年存活率僅7%，許多藥廠投入二線用藥研發，若一線用藥無效後，仍有機會尋求生機。

杏輝醫藥集團旗下子公司杏國新藥也正研發二線用藥，杏國新藥總經理蘇慕寰指出，新藥臨床試驗資料顯示，若一線用藥沒效，再合併二線用藥可延長病人整體存活期至13.7七個月，目前已獲美國核准三期臨床試驗，預計今年在美國、法國和台灣等國實施，明年6月前完成期中分析，研究成果受各界關注。

2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行...
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行，德和隆集團董事長賴博雄擔任主持人。記者林伯東／攝影
分享
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行...
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行，國家衛生研究院癌症研究所所長陳立宗出席演講。記者林伯東／攝影
分享
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行...
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行，台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁出席擔任主持人。記者林伯東／攝影
分享
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行...
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行，杏輝醫藥集團董事長李志文出席致詞。記者林伯東／攝影
分享
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行...
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行，聽眾認真聽講、拍照記錄。記者林伯東／攝影
分享
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行...
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行，衛福部食藥署長吳秀梅出席致詞。記者林伯東／攝影
分享
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行...
2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日在張榮發基金會國際會議中心舉行，杏國新藥總經理蘇慕寰出席演講。記者林伯東／攝影
分享

腫瘤癌症新藥開發

相關新聞

候補人生… 海空交通斷 蘭嶼人等機位填滿28頁

2018-01-29 00:26

氣溫溜滑梯 本周最低溫7度

2018-01-29 05:02

胰臟癌論壇／醫師建議：有家族史 45歲就要檢查

2018-01-28 21:28

胰臟癌論壇／治療難度高 專家：先有命才有生活品質

2018-01-28 21:27

喜歡中獎率100%的刮刮樂嗎 要買這款

2018-01-28 16:36

天冷亂進補 小心血壓飆高腦出血

2018-01-28 16:28

氣溫溜滑梯 未來一周低溫7度

2018-01-28 16:14

搶救故宮南院 郎世寧「十駿犬」打頭陣開展

2018-01-28 15:46

Ford測試機械外骨骼科技 降低員工疲勞受傷機率

2018-01-28 15:28

中油公布 周一汽、柴油價格均不調整

2018-01-28 14:48

綿延10公里粉紅花海！ 屏東霧台櫻花季一路開到農曆年

2018-01-28 14:37

愛肝達人站／B肝病毒嵌在複製基因 麻煩大了

2018-01-28 13:57

家庭醫藥箱／均衡飲食有好免疫力 不用再進補

2018-01-28 13:57

好好吃／素食米料理 健康好美味

2018-01-28 13:57

冬天抓抓抓 加「油」好嗎

2018-01-28 13:57

農用無人機 台灣還卡在管理問題

2018-01-28 13:44

周日晚會更冷！ 未來一周抗寒大作戰

2018-01-28 13:25

彩券獎金去年有10億沒人領 大樂透最多

2018-01-28 12:46

影╱傳記揭密 膠彩畫大師郭雪湖 為何一生來去台日中美

2018-01-28 12:36

油價終止連6漲 汽柴油下週持平

2018-01-28 12:21

影╱克服耳石掉落暈眩 醫師教你這麼做

2018-01-28 12:10

一圓女友遺願 他鐵馬窮遊世界

2018-01-28 12:03

年節送禮不煩惱 勞動部推電子型錄

2018-01-28 11:48

布農青年回台東扎根 願做先飛的笨鳥 傳承部落文化

2018-01-28 11:31

肉吃太多恐使鈣流失？食藥署闢謠

2018-01-28 11:26

強冷空氣接力南下！最冷下探9度

2018-01-28 10:52

歌劇院殘酷舞台！超大機器 命舞者倒吊演出

2018-01-28 10:41

周一起急凍一周！最冷下探9度 山區有機會降雪

2018-01-28 10:08

冷氣團寒流接連報到 中部以北探9度

2018-01-28 09:37

冷氣團接力來襲 本周低溫下探9度

2018-01-28 04:59

仍要小心！高屏空汙連三天「橘色提醒」

2018-01-28 04:59

學測國寫首度施測 考腦科學及季節的感思

2018-01-27 17:13

桃機動線1月27日起變更 用路人依指標、速限駕駛

2018-01-27 08:00

來去產地住一晚 冬季追「蟹」名宿

2018-01-26 09:10

曾靠電競3年賺一桶金 他坦言：卸下光環後考驗更大

2018-01-25 11:51

滴滴順風車 台灣的共乘之路

2018-01-25 11:47

【懶人包】2018寒假全台觀光工廠優惠

2018-01-24 08:00

低溫凍全台 本周下探7度

2018-01-29 00:26

油價連6漲止步 汽柴油下週不調整

2018-01-28 12:45
看更多

熱門文章

氣溫溜滑梯 未來一周低溫7度

2018-01-28 16:14

周日晚會更冷！ 未來一周抗寒大作戰

2018-01-28 13:25

影╱克服耳石掉落暈眩 醫師教你這麼做

2018-01-28 12:10

強冷空氣接力南下！最冷下探9度

2018-01-28 10:52

這是真的！RIMOWA要換名字了

2018-01-28 10:29

唐綺陽星座運勢週報：對朋友活動感到興趣 4星座小心危險愛情

2018-01-29 00:00

喜歡中獎率100%的刮刮樂嗎 要買這款

2018-01-28 16:36

胰臟癌論壇／醫師建議：有家族史 45歲就要檢查

2018-01-28 21:28

頭上翹辮子 「土豆鳥」雲林過冬好萌

2018-01-28 15:25

胰臟癌論壇／「癌王」奪命快 食藥署：加速推動新藥

2018-01-28 21:27

胰臟癌論壇／治療難度高 專家：先有命才有生活品質

2018-01-28 21:27

綿延10公里粉紅花海！ 屏東霧台櫻花季一路開到農曆年

2018-01-28 14:37

周一起急凍一周！最冷下探9度 山區有機會降雪

2018-01-28 10:08

天冷亂進補 小心血壓飆高腦出血

2018-01-28 16:28

搶救故宮南院 郎世寧「十駿犬」打頭陣開展

2018-01-28 15:46

今日星座運勢／魔羯 進入大公司 遇貴人有助未來

2018-01-29 00:00

彩券獎金去年有10億沒人領 大樂透最多

2018-01-28 12:46

冷氣團寒流接連報到 中部以北探9度

2018-01-28 09:37

FOMO COFFEE 外帶一杯咖啡與輕柔自在

2018-01-28 19:36

寒假搶客 中小學生免費住、飯店幫你訂車票

2018-01-28 17:59

北京故宮太時尚 攜手李冰冰推刺繡包

2018-01-28 14:32

候補人生… 海空交通斷 蘭嶼人等機位填滿28頁

2018-01-29 00:26

刮刮樂拚回本 最佳選擇是這款

2018-01-28 12:44

歌劇院殘酷舞台！超大機器 命舞者倒吊演出

2018-01-28 10:41

低溫凍全台 本周下探7度

2018-01-29 00:26

氣溫溜滑梯 本周最低溫7度

2018-01-29 05:02

BMW5系列、X1榮獲德國權威汽車雜誌最佳車款殊榮

2018-01-28 15:40

Ford測試機械外骨骼科技 降低員工疲勞受傷機率

2018-01-28 15:28

邱澤自創撩妹新招 脫單耍浪漫就靠它

2018-01-28 18:00

水潤氣墊、柔霧凝霜 底妝比新鮮

2018-01-28 21:54

櫻花粉紅金超好搭 CITIZEN新款女表擄獲芳心

2018-01-28 12:18

一圓女友遺願 他鐵馬窮遊世界

2018-01-28 12:03

布農青年回台東扎根 願做先飛的笨鳥 傳承部落文化

2018-01-28 11:31

影╱傳記揭密 膠彩畫大師郭雪湖 為何一生來去台日中美

2018-01-28 12:36

吃我？好餓！俏皮貼圖 讓女人勇敢談性

2018-01-28 12:29

冬天抓抓抓 加「油」好嗎

2018-01-28 13:57

肉吃太多恐使鈣流失？食藥署闢謠

2018-01-28 11:26

泰雅美食部落客海外創業 文創咖啡館傳承「原」味

2018-01-28 17:12

中油公布 周一汽、柴油價格均不調整

2018-01-28 14:48

油價連6漲止步 汽柴油下週不調整

2018-01-28 12:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top