胰臟癌論壇／「癌王」奪命快 食藥署：加速推動新藥

2018-01-28 21:27 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



什麼癌症最可怕？胰臟癌號稱「癌王」，五年存活率僅7%，台灣公共衛生之父陳拱北於40年前罹患胰臟癌，短短6個月辭世。衛福部食藥署署長吳秀梅表示，將加速推動新藥上市，為末期胰臟癌患者帶來希望。 2018「胰臟癌的防治與新藥開發」論壇於1月26日舉行，北醫營養室主任蘇秀悅（左起）、中加康普總經理楊如年、德和隆集團董事長賴博雄、製藥發展協會理事長王玉杯、台大內科部暨健康管理中心醫師廖偉智、台大一般外科主任田郁文、食藥署長吳秀梅、杏輝醫藥集團董事長李志文、輔大醫學院院長林肇堂、台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁、國衛院癌症研究所所長陳立宗、杏輝醫藥集團副董事長李易達、杏國新藥總經理蘇慕寰、杏國新藥項目總經理王惠弘、聯合報健康事業部營運長洪淑惠一同與會。記者林伯東／攝影 分享 facebook

由杏輝醫藥集團與杏國新藥主辦、台灣研發型生技新藥發展協會、國家生技醫療產業策進會和聯合報健康事業部協辦的「2018八胰臟癌防治與新藥開發」論壇本月26日在台北舉行，邀請國內胰臟癌權威探討預防、治療與新藥開發趨勢等議題，吸引逾300人參與。

國家衛生研究院癌症研究所所長陳立宗表示，轉移胰臟癌死亡率高達90%，目前國內治療藥物包括gemcitabine、S-1等，兩者效果相當，後者副作用較小。曾有胰臟癌病人腫瘤指數高達88萬，使用兩種藥物後指數逐漸下降，另有八旬病人確診時已晚期、無法手術，原先預估存活期約6個月，經適當化療後多活兩年。

陳立宗表示，近年來，新一線用藥如奈米白蛋白加上紫杉醇的合成物，因分子小可穿透腫瘤血管，附著在腫瘤組織旁，若再加上傳統用藥gemcitabine，可延長存活期至8.5個月，是第一個預後效果較佳的治療藥物。

杏輝醫藥集團董事長李志文表示，全球每年約40萬人罹患胰臟癌，美國研究顯示，五年存活率僅7%，許多藥廠投入二線用藥研發，若一線用藥無效後，仍有機會尋求生機。