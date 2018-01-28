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回饋社會當報答 七旬嬤勤做環保

2018-01-28 18:46中央社 台北28日電

今年72歲許罔市的二兒子因車禍而偏癱，家裡頓失經濟支柱，後來再慈濟基金會的協助下，家中經濟才逐漸好轉，為了感謝慈濟幫忙，許罔市勤做環保，希望回饋社會。

慈濟基金會今天發布新聞稿表示，在北投舉辦「冬令發放暨歲末圍爐活動」，邀請照顧戶、關懷戶等弱勢族群家庭，溫馨陪伴提前過新年。

關懷戶中，有位名叫許罔市的阿嬤，看起來精神奕奕有活力，其實她已經72歲，曾經一度想要放棄人生。

慈濟基金會說，許罔市的二兒子在6年前一場車禍中，重創身體右半邊行動力，失去了工作，也讓家裡頓時失去經濟支柱，龐大的醫療費用，還有2個孫女要養育，許罔市一度想放棄人生，幸有慈濟會員協助提報，志工即時伸出援手，陪她走出艱困時光，慈濟社區組隊志工關懷至今。

許罔市說，一家子受到社會許多愛心人士關懷，她自己沒有什麼可以實質回饋，然而在看到慈濟環保志工後，開始跟著做環保，不但可以救地球，更為自己心靈做出一片清淨大地，轉念後覺得自己其實比很多人幸福，因此正向看待一切，擺脫憂愁迎向陽光。

慈濟基金會表示，2018年在全台各地及外島澎湖、金門地區，共計舉辦48場「冬令發放暨歲末圍爐活動」，志工獻上來自全球慈濟人的溫暖與祝福，持續用愛陪伴及關懷逾2萬6000戶的弱勢家庭歡喜迎新年，圍爐現場也進行義診及健康諮詢。

慈濟車禍義診

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