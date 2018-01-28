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高興不到5小時…從勝選變敗選 謝立功：還我一個公道

喜歡中獎率100%的刮刮樂嗎 要買這款

2018-01-28 16:36聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為迎接新春金狗年到來，台灣彩券公司推出狗年生肖主題限定版、中獎率100%刮刮樂「金犬獎」，以及以柴犬為主角、諧音招「財」的「好運旺旺來」，要讓民眾金犬年開春大吉，討個好彩頭。

「金犬獎」每張售價新臺幣500元，頭獎300萬元多達6個；「好運旺旺來」每張售價200元，頭獎200萬元有6個，票面上兩隻柴犬分持金元寶與旺旺紅包可愛吸睛，喜氣十足。2款刮刮樂總獎項超過617萬個、總獎金逾22億元。

台彩表示，新推出兩款刮刮樂新品都是以今年生肖年狗年為主題設計，中獎率100%的刮刮樂「金犬獎」，是每年迎接農曆新春都會發行的生肖限定款遊戲，票面設計以全身散發財氣、金光閃耀的黃金獵犬為主角，身旁佈滿金元寶並搭配應景喜氣的鞭炮及金銀財寶，每張售價500元，共有6個頭獎300萬元，高達14次中獎機會，怎麼刮都能中、人人都有獎。

每張售價200元的「好運旺旺來」則是以兩隻討喜招財的柴犬為主角，取「財」與「柴」的諧音，象徵民眾財運旺旺，票面上其中一隻柴犬手抱金元寶、另外一隻拿旺旺紅包，中間還有一顆象徵好運旺旺的鳳梨，共有6個頭獎200萬元，還有超過31萬個1,000元（含）以上的獎項，玩法簡單有趣，適合買來試手氣刮獎金，迎接新春好運氣。

為與民眾一同歡慶金犬年，台灣彩券公司今（107）年已發行11款刮刮樂新品，累積總獎金超過167億元，百萬（含）以上獎項多達347個，其中更包含6個1,000萬元（含）以上的大獎。

以柴犬為主角、諧音招「財」的「好運旺旺來」刮刮樂。圖／台彩提供
以柴犬為主角、諧音招「財」的「好運旺旺來」刮刮樂。圖／台彩提供
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中獎率100%刮刮樂「金犬獎」。圖／台彩提供
中獎率100%刮刮樂「金犬獎」。圖／台彩提供
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刮刮樂柴犬彩券

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