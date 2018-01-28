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高興不到5小時…從勝選變敗選 謝立功：還我一個公道

天冷亂進補 小心血壓飆高腦出血

2018-01-28 16:28聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

今晚起又要急凍一周，不少人喜歡趁天冷進補，但醫師提醒，部分熱性中藥材食用後恐使血壓飆高，例如補陽還五湯的藥方中，黃耆劑量就有4兩，屬重劑量，若非氣虛血瘀的心血管病人，恐一吃血壓就飆，進補前應諮詢中醫師，才能達到補身健體之效。

振興醫院神經內科主治醫師尹居浩說，很多民眾喜歡在天冷時吃中藥材補品，但部分熱性中藥材食用後會使血壓變高，有服用抗凝血劑預防中風的病人需特別小心，避免出現藥物交互作用影響，進而出現副作用。

新北市中醫師公會名譽理事長、開業中醫師陳俊明指出，臨床常見民眾拿「補陽還五湯」藥方，自行去中藥行抓藥補身。雖該方子主治氣虛血瘀、經絡阻滯所致的偏癱等中風後遺症，但藥方卻含4兩黃耆，是重劑量。

陳俊明解釋，中醫師一般開藥，用到8錢到1兩黃耆，就屬於重劑量了，何況是4兩。

以補陽還五湯為例，適應症是嚴重氣虛、循環不佳、臉色蒼白、說話無力、四肢沒力、脈象微弱。陳俊明說，若民眾火氣大，眼睛時常充血、臉舌紅潤、脈象有力的人，「一吃補氣這麼強的藥，血管恐擴張得厲害，甚至破裂出血。」

陳俊明提醒，每人進補的處方不同，但許多流傳民間的藥方只寫適應症，卻沒寫不適合吃的人，非常容易引起副作用而引發傷害；尤其網路愈發達，愈常有假藥方流來流去，建議想補身還是要聽中醫師的意見，千萬別自行亂吃。

因氣溫又要驟變，當人體遇到冷空氣，血管就易收縮。

尹居浩提醒，中風非「老人家專利」，只要是血壓控制不良的心血管疾病患者，都可能出現腦出血中風問題，需特別注意頭頸部與軀幹的保暖，例如戴帽子、圍圍巾等，衣服建議以「洋蔥式」穿法，更容易穿脫以調節體溫。

尹居浩說，若要使用暖暖包，則一定要隔層衣服使用，每年都會遇到有病人燙傷，不可不慎。若有習慣早起出門運動的民眾，應晚一點出門，待太陽出來、氣溫上升後再為之。

不少人喜歡趁天冷進補，但醫師提醒，部分熱性中藥材食用後恐使血壓飆高，恐還沒強身就...
不少人喜歡趁天冷進補，但醫師提醒，部分熱性中藥材食用後恐使血壓飆高，恐還沒強身就先傷身。 圖／報系資料照
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