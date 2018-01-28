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搶救故宮南院 郎世寧十駿犬打頭陣開展

2018-01-28 15:46聯合報 記者魯永明╱即時報導

拉升故宮南院觀光客人數，行政院政務委員張景森出點子「國寶南展」，適逢生肖狗年及台灣燈會，故宮端出「戊戌狗年‧喜迎上元南院年度特展」，將清朝國寶畫家郎世寧創作「十駿犬」的八幅巨作送到南院開展，30日登場吸引遊客。

天主教耶穌會士郎世寧，西元1688年（清康熙27年）出生在義大利米蘭，康熙53年離開歐洲進入清宮廷任職，開始他數十年宮廷藝術家生涯，清乾隆31年在北京病逝享年78歲，郎世寧歷經康熙、雍正、乾隆三朝，留下珍貴畫作，對中西文化交流貢獻卓著，他的宮廷畫融合中西繪畫藝術技法，表現中國傳統繪畫傳神韻味。

行政院會聽取故宮院長林正儀報告「新故宮計畫」，政務委員張景森提意見：從台北故宮整理一定數目重要典藏，3年內限定南院展出，與南部文物、交通、住宿等觀光資源整合，院長賴清德要求故宮有效執行，貫徹南北文化平權。

為此，故宮精心策劃「戊戌狗年‧喜迎上元特展」，明天上午院長林正儀與縣長張花冠主持特展開幕，首檔郎世寧「十駿犬」的八幅巨作30日起到5月27日，分兩檔每檔四幅呈獻，還有乾隆皇帝歲首期許政和事理、國泰民安儀式重要禮器「金甌永固杯」及「玉燭長調燭臺」等。

開春特展，精選與狗年新春、元宵及吉慶主題相關文物，包含歲朝布置、上元提燈、吉話家常；故宮說，狗不只通人性，忠貞富於正義，歷代「祥瑞志」，都被列為重要祥瑞之物，展出宮庭畫家郎世寧筆下「十駿犬」中的「霜花鷂」、「睒星狼」、「金翅獫」等八件巨幅駿犬名作。

行政院長賴清德（左二）本月初視察故宮南院，聽取院長林正儀（右）報告新故宮計畫國寶...
行政院長賴清德（左二）本月初視察故宮南院，聽取院長林正儀（右）報告新故宮計畫國寶館興建工程簡報。圖／嘉義縣政府提供
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生肖狗年將近，故宮端出「戊戌狗年‧喜迎上元南院年度特展」，將清朝國寶畫家郎世寧創...
生肖狗年將近，故宮端出「戊戌狗年‧喜迎上元南院年度特展」，將清朝國寶畫家郎世寧創作「十駿犬」的八幅巨作，送到南院開展，後天展出，圖為故宮宣傳海報。記者魯永明／翻攝
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故宮南院張景森林正儀

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