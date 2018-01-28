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Ford測試機械外骨骼科技 降低員工疲勞受傷機率

2018-01-28 15:28聯合報 記者陳威任╱即時報導

將碗盤放入高處的櫥櫃，或者更換天花板上的燈泡，看似不是件難事。倘若是每天重複這些工作4,600次，一年甚至累計到100萬次呢？

這是Ford裝配線工人高舉雙臂執行組裝工作的概略次數，而這類長時間、高頻率的工作大幅增加了身體疲勞或受傷的機率。因此，Ford與總部位於加州的Ekso Bionics公司共同研發了一款名為EksoVest的上半身機械外骨骼背心，當員工在執行高於頭頂的裝配工作時，它能協助支撐雙臂，進而大幅降低員工受傷的機率。

EksoVest這款無須動能支援的機械外骨骼背心是為工廠、營造工地及物流中心等工作環境所設計的，它可依據不同身高進行量身訂製，從身高152公分到193公分的使用者皆可使用，並且為每隻手臂提供5至15磅且可調整的支撐力道。便於穿著的EksoVest相當輕薄，讓使用者能夠自由地移動手臂。

「透過與Ford的合作，我們能夠依據Ford生產線員工的使用者觀點來進行EksoVest初期原型的測試與改良，以確保最終產品能緩解身體緊繃的狀況、降低受傷的機率，進而提高員工的工作效率與士氣。」Ekso Bionics的共同創辦人暨科技長 Russ Angold表示。

在Ford與美國汽車工會(UAW)的支持之下，EksoVest目前在兩座美國境內的工廠進行測試，計畫未來將測試範圍擴大到其他區域。

EksoVest是Ford用來降低員工在汽車裝配過程當中，身體所承受的負擔的先進科技最新範例。據2016年統計，造成Ford北美區全職員工暫時無法上班、工作性質受限或必須調職的工傷事件不到1.6%，相較10年前降低了83%，也創下有史以來的最低紀錄。

到目前為止，Ford人體工學專家已經利用人體工學科技工具輔助超過100款新車的上市，其中包括最新的2018年式Ford Mustang、2018年式Ford F-150和2018年式 Ford Expedition和Lincoln Navigator。透過這些投資，Ford不僅降低了工傷事故率，同時大幅改善了90%不符合人體工學的工作挑戰，如過度伸展的姿體動作、難以安裝組件的工作等等。

Ford裝配線上的作業員正在試用一款穿載於上半身的機械外骨骼科技裝置─EksoV...
Ford裝配線上的作業員正在試用一款穿載於上半身的機械外骨骼科技裝置─EksoVest，以減少每天在工作中舉高雙臂重複多達4600次，一年累計達100萬次所產生的疲勞或傷害。圖／Ford提供
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Ford與總部位於加州的Ekso Bionics共同研發了一款名為EksoVes...
Ford與總部位於加州的Ekso Bionics共同研發了一款名為EksoVest的上半身機械外骨骼穿戴式科技裝置，當員工在執行高於頭頂的裝配工作時，它能協助支撐雙臂，進而大幅降低員工受傷的機率。圖／Ford提供
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