Ford測試機械外骨骼科技 降低員工疲勞受傷機率

2018-01-28 15:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳威任 ╱即時報導



將碗盤放入高處的櫥櫃，或者更換天花板上的燈泡，看似不是件難事。倘若是每天重複這些工作4,600次，一年甚至累計到100萬次呢？

這是Ford裝配線工人高舉雙臂執行組裝工作的概略次數，而這類長時間、高頻率的工作大幅增加了身體疲勞或受傷的機率。因此，Ford與總部位於加州的Ekso Bionics公司共同研發了一款名為EksoVest的上半身機械外骨骼背心，當員工在執行高於頭頂的裝配工作時，它能協助支撐雙臂，進而大幅降低員工受傷的機率。

EksoVest這款無須動能支援的機械外骨骼背心是為工廠、營造工地及物流中心等工作環境所設計的，它可依據不同身高進行量身訂製，從身高152公分到193公分的使用者皆可使用，並且為每隻手臂提供5至15磅且可調整的支撐力道。便於穿著的EksoVest相當輕薄，讓使用者能夠自由地移動手臂。

「透過與Ford的合作，我們能夠依據Ford生產線員工的使用者觀點來進行EksoVest初期原型的測試與改良，以確保最終產品能緩解身體緊繃的狀況、降低受傷的機率，進而提高員工的工作效率與士氣。」Ekso Bionics的共同創辦人暨科技長 Russ Angold表示。

在Ford與美國汽車工會(UAW)的支持之下，EksoVest目前在兩座美國境內的工廠進行測試，計畫未來將測試範圍擴大到其他區域。

EksoVest是Ford用來降低員工在汽車裝配過程當中，身體所承受的負擔的先進科技最新範例。據2016年統計，造成Ford北美區全職員工暫時無法上班、工作性質受限或必須調職的工傷事件不到1.6%，相較10年前降低了83%，也創下有史以來的最低紀錄。