親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

高興不到5小時…從勝選變敗選 謝立功：還我一個公道

彩券獎金去年有10億沒人領 大樂透最多

2018-01-28 12:46中央社 台北28日電

彩券人人都想中獎，但卻有彩迷中了獎忘記領，根據台灣彩券統計，去年共有高達新台幣10億元的獎金沒人領走，其中大樂透有約4億元的獎金充公最多。

台彩統計，去年包括電腦型彩券及刮刮樂逾期未領獎金共約10.43億元，這筆未領獎金將充公，其中刮刮樂由於可以即時兌獎，未領獎金約3億元，大樂透則有約4億元的獎金沒人領，占比高達38.33%。

其中，超過500萬元的高額獎金去年就有多筆未領，光是頭獎800萬元的今彩539就有9個中獎人有中頭獎的幸運，卻忘記把這筆財富領走，威力彩也有1筆5600萬元的二獎逾期未領，讓眾多未中獎的彩迷氣得跺腳。

事實上，過去2年都有很多幸運中獎人忘了把獎金領走，以2016年為例，逾期未領獎金也有9.3億元，且威力彩、大樂透、今彩539都有，其中不乏頭彩、二獎或加碼獎，都有迷糊的彩迷。

台彩表示，依照過去經驗，彩迷往往把彩券放在衣櫃、書桌或夾在書本中，由於電腦型彩券有3個月的兌獎期限，若中獎人未能及時兌獎，獎金將充公，提醒中獎人及早兌獎才不會與財神爺擦身而過。

此外，由於即將進入農曆春節的彩券旺季，如果中得2000元以上法人、外國人或居住未滿183天的華僑，依規定需在中國信託商銀及指定的營業單位兌獎，彩迷記得保障自己的權益。

彩券大樂透

相關新聞

天冷亂進補 小心血壓飆高腦出血

2018-01-28 16:28

今晚會更冷！ 未來一周抗寒大作戰

2018-01-28 13:25

中油公布周一汽、柴油價格均不調整

2018-01-28 14:48

強冷空氣接力南下！最冷下探9度

2018-01-28 10:52

仍要小心！高屏空汙連三天「橘色提醒」

2018-01-28 04:59

喜歡中獎率100%的刮刮樂嗎 要買這款

2018-01-28 16:36

氣溫溜滑梯 未來一周低溫7度

2018-01-28 16:14

搶救故宮南院 郎世寧十駿犬打頭陣開展

2018-01-28 15:46

Ford測試機械外骨骼科技 降低員工疲勞受傷機率

2018-01-28 15:28

綿延10公里粉紅花海！ 屏東霧台櫻花季一路開到農曆年

2018-01-28 14:37

愛肝達人站／B肝病毒嵌在複製基因 麻煩大了

2018-01-28 13:57

家庭醫藥箱／均衡飲食有好免疫力 不用再進補

2018-01-28 13:57

好好吃／素食米料理 健康好美味

2018-01-28 13:57

冬天抓抓抓 加「油」好嗎

2018-01-28 13:57

農用無人機 台灣還卡在管理問題

2018-01-28 13:44

油價連6漲止步 汽柴油下週不調整

2018-01-28 12:45

刮刮樂拚回本 最佳選擇是這款

2018-01-28 12:44

影╱傳記揭密 膠彩畫大師郭雪湖 為何一生來去台日中美

2018-01-28 12:36

油價終止連6漲 汽柴油下週持平

2018-01-28 12:21

影╱克服耳石掉落暈眩 醫師教你這麼做

2018-01-28 12:10

一圓女友遺願 他鐵馬窮遊世界

2018-01-28 12:03

年節送禮不煩惱 勞動部推電子型錄

2018-01-28 11:48

布農青年回台東扎根 願做先飛的笨鳥 傳承部落文化

2018-01-28 11:31

肉吃太多恐使鈣流失？食藥署闢謠

2018-01-28 11:26

歌劇院殘酷舞台！超大機器 命舞者倒吊演出

2018-01-28 10:41

明起急凍一周！最冷下探9度 山區有機會降雪

2018-01-28 10:08

冷氣團寒流接連報到 中部以北探9度

2018-01-28 09:37

冷氣團接力來襲 本周低溫下探9度

2018-01-28 04:59

藥品專利連結制／法界：新制度可鼓勵藥廠研發

2018-01-28 00:33

藥品專利連結制／藥界：減少國產藥廠衝擊 應有配套

2018-01-28 00:27

藥品專利連結制度將上路 鼓勵生技製藥創新

2018-01-28 00:22

無人店商機／智慧訂房 入住摩鐵免打照面

2018-01-27 23:50

小心流感！國人遊美日 春節翻兩倍

2018-01-27 23:46

流感狂襲北半球 出國別忘了打疫苗

2018-01-27 23:39

未來一週水氣加低溫 高山可能降雪

2018-01-27 22:55

超美！中台灣「3大櫻花名景」盛開中 天空也成粉紅色

2018-01-27 21:35

藥品專利連結論壇／吳秀梅：保障專利 鼓勵研發新藥

2018-01-27 21:33

藥品專利連結論壇／藥界：盡速建構專利資訊登錄平台

2018-01-27 21:33

藥品專利連結論壇／法界：藥品專利連結與國際接軌

2018-01-27 21:33
看更多

熱門文章

殺破狼周運勢／金牛 金錢運良好 天秤 戀情容易受干擾

2018-01-28 00:00

超美！中台灣「3大櫻花名景」盛開中 天空也成粉紅色

2018-01-27 21:35

冷氣團接力來襲 本周低溫下探9度

2018-01-28 04:59

流感狂襲北半球 出國別忘了打疫苗

2018-01-27 23:39

強冷空氣接力南下！最冷下探9度

2018-01-28 10:52

今晚會更冷！ 未來一周抗寒大作戰

2018-01-28 13:25

今日星座運勢／巨蟹 需要休息 避免過於忙碌

2018-01-28 00:00

這是真的！RIMOWA要換名字了

2018-01-28 10:29

明起急凍一周！最冷下探9度 山區有機會降雪

2018-01-28 10:08

頭上翹辮子 「土豆鳥」雲林過冬好萌

2018-01-28 15:25

藥品專利連結論壇／吳秀梅：保障專利 鼓勵研發新藥

2018-01-27 21:33

氣溫溜滑梯 未來一周低溫7度

2018-01-28 16:14

彩券獎金去年有10億沒人領 大樂透最多

2018-01-28 12:46

仍要小心！高屏空汙連三天「橘色提醒」

2018-01-28 04:59

日本女孩包包裡都有的補妝保濕棒 台灣上市了

2018-01-27 20:40

無人店商機／智慧訂房 入住摩鐵免打照面

2018-01-27 23:50

放閃無極限！全球6個浪漫景點 戀人們千萬別錯過

2018-01-27 21:00

冷氣團寒流接連報到 中部以北探9度

2018-01-28 09:37

藥品專利連結論壇／法界：藥品專利連結與國際接軌

2018-01-27 21:33

喜歡中獎率100%的刮刮樂嗎 要買這款

2018-01-28 16:36

瑞莎一人分飾多角很上手 穿MAX&Co.不出錯

2018-01-27 19:14

影╱克服耳石掉落暈眩 醫師教你這麼做

2018-01-28 12:10

巨猩殞落 全球最長壽大猩猩60高齡過世

2018-01-27 20:46

綿延10公里粉紅花海！ 屏東霧台櫻花季一路開到農曆年

2018-01-28 14:37

搶救故宮南院 郎世寧十駿犬打頭陣開展

2018-01-28 15:46

未來一週水氣加低溫 高山可能降雪

2018-01-27 22:55

歌劇院殘酷舞台！超大機器 命舞者倒吊演出

2018-01-28 10:41

小心流感！國人遊美日 春節翻兩倍

2018-01-27 23:46

天冷亂進補 小心血壓飆高腦出血

2018-01-28 16:28

刮刮樂拚回本 最佳選擇是這款

2018-01-28 12:44

藥品專利連結制度將上路 鼓勵生技製藥創新

2018-01-28 00:22

藥品專利連結論壇／藥界：盡速建構專利資訊登錄平台

2018-01-27 21:33

絲絨唇彩高調顯色　再掀RLBB玫瑰色風潮

2018-01-27 19:13

北京故宮太時尚 攜手李冰冰推刺繡包

2018-01-28 14:32

藥品專利連結制／法界：新制度可鼓勵藥廠研發

2018-01-28 00:33

BMW5系列、X1榮獲德國權威汽車雜誌最佳車款殊榮

2018-01-28 15:40

櫻花粉紅金超好搭 CITIZEN新款女表擄獲芳心

2018-01-28 12:18

布農青年回台東扎根 願做先飛的笨鳥 傳承部落文化

2018-01-28 11:31

一圓女友遺願 他鐵馬窮遊世界

2018-01-28 12:03

影╱傳記揭密 膠彩畫大師郭雪湖 為何一生來去台日中美

2018-01-28 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top