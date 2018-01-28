影╱傳記揭密 膠彩畫大師郭雪湖 為何一生來去台日中美

2018-01-28 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



膠彩畫大師郭雪湖以《南街殷賑》等經典著稱，這些畫作卻在戒嚴時期塵封20餘年，直到解嚴才重獲肯定。首本由郭雪湖兒子郭松年寫成的傳記《望鄉》，在他冥誕110周年出版（馬可孛羅），記錄父親在台、日、中、美間來去一世紀的藝術生涯，也反映許多台灣人在百年動盪政治下的際遇。

郭松年指出，郭雪湖原本學水墨畫，1927年，台灣教育會仿照日本帝國美術院展覽會舉辦台展，郭雪湖贏得大獎，聲名大噪，之後並轉向膠彩風景畫學習，作品連入選10屆台展，包括以大稻埕家居附近街道節慶為主題的《南街殷賑》。

1946年，郭雪湖與台灣青壯輩畫家掙脫日據陰影，得以主辦首屆省展時，當時代理總統蔣介石、宋美齡來台，也盛讚郭雪湖畫作。但國民政府遷台後，興起正統國畫論戰，郭雪湖的膠彩畫被官員視為日本畫，藝術地位大降。

1964年郭雪湖赴日發展，郭松年說，原因除了藝術在台不受肯定、經濟拮据，還因無法接受辦省展時部分官員行為。曾有自稱國民黨康樂部隊美術部門者，掏槍要求入選；還有官員安插只是業餘畫家的高官馬壽華擔任省展評審，都讓郭雪湖氣憤無奈。

1971年，郭雪湖長子、作家郭松棻在美參與保釣運動，因思想左傾而傾中，被點名為共匪特務。郭松年說，父親思及228及白色恐怖時好友畫家陳澄波、作家呂赫若死後，全家仍遭監控，舉家赴美，直到1987年解嚴後才敢返台。

2012年，郭雪湖以104歲辭世。郭松年說，父親晚年總把舊金山山水看成台灣故鄉的淡水河，奈何年高，只有徒然「望鄉」。

書中也記錄郭雪湖長子、名作家郭松棻與父親種種，郭松棻作品包括《奔跑的母親》、《月印》、《月嗥》等，1997年不幸中風。郭雪湖兒子郭松年說，大哥的作家夫人李渝因受意外打擊，不久住進精神病院，郭松棻兒子工作又因分身乏術，他於是將大哥帶回加州父母身邊，89歲的郭雪湖就此照顧60歲兒子半年。

郭松年說，當時大哥右半身癱瘓，生活無法自理，每要吃飯，都是郭雪湖從一樓爬樓梯端到二樓給兒子吃。李渝出院後，將郭松棻接回家，意志力堅定的郭松棻，右手不能動、就用左手寫小說、論述，2005年再度中風辭世，留下5、6部遺作未出版。

郭雪湖的夫人林阿琴也是畫家，郭松棻過世時，郭雪湖怕愛妻無法承受，要子女們瞞住消息，多年後郭雪湖自己也過世，如今103歲的林阿琴仍不知愛子已死。