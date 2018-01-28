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高興不到5小時…從勝選變敗選 謝立功：還我一個公道

愛肝達人站／B肝病毒嵌在複製基因 麻煩大了

2018-01-28 13:57聯合晚報 許金川（台大醫學院名譽教授／肝病防治學術基金會董事

老公奉命去學校接小孩，等很久找不到小孩。打電話回家問老婆。

老婆大怒：「你兒子都已念國中很久了，你還跑去小學接小孩？！」

真是又好氣又好笑。但這種事發生在日常生活上還可以，在醫療上可就會鬧人命了。

以前有時會聽到血型A型，可是輸血時卻拿錯血型輸到B型的血，輕則引起溶血黃疸，重則致命。至於手術更要步步為營，例如膽囊切除是個簡單成熟的手術，但有時手術時應該把膽囊管結紮綁起來的，不小心綁錯了反而將總膽管綁起來，術後就會發生黃疸等併發症，麻煩就大了。

人體內細胞的繁殖生長要靠DNA的生長複製，複製不能出差錯，因此人體內有一套防止複製出錯及修補的機轉。有些先天疾病或癌症就是因為DNA複製錯誤引起的。

感染B型肝炎，病毒會嵌入肝細胞的DNA中，如果嵌入的地方剛好是在細胞生長複製的基因片段就可能因此引發肝癌。此外，B肝或C肝病毒感染會使肝臟產生發炎反應，使肝臟發生質變，形成肝纖維化甚至變成肝硬化，造成誘發肝癌的病因。

由此觀之，凡事小心步步為營，不僅才不會接不到小孩而挨老婆的罵，在保健方面也要有正確的保肝知識，遠離B、C肝，才能擁有好心肝，過著幸福快樂的生活。

●肝病防治學術基金會81期好心肝會刊已出刊，另有新版的B、C型肝炎治療小手冊及肝癌對策，歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線:0800-000-583或上網 www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

肝病手術肝癌B型肝炎C型肝炎

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