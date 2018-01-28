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高興不到5小時…從勝選變敗選 謝立功：還我一個公道

家庭醫藥箱／均衡飲食有好免疫力 不用再進補

2018-01-28 13:57聯合晚報 整理／記者羅真

Ｑ：冬季冷颼颼！嬰幼兒也適合喝補湯嗎？

Ａ：太小的嬰兒不適合。

不少人會在寒流來襲時以藥膳進補，祛寒又提升免疫力，但太小的嬰兒可不適合。

新生兒的腎臟仍發育階段，電解質如鈉的成分過高將有害腎臟，因此一般建議四到六個月以前的嬰兒喝奶就好。一般來說，六個月到一歲不等的孩子漸漸開始吃副食品，表示他們的腸胃道消化吸收功能漸漸完整，此時適時加一點點補湯就沒問題，但不需要多，一兩匙即足夠。

人體的免疫球與相關的細胞分泌物都需要好營養，因此平日就得攝取均衡的營養。另外，可順應四時養生，冬季可適量喝些薑母鴨、麻油雞湯、生薑羊肉湯以蓄積能量；春季冷暖不一，可適量補充韭菜等昇陽食材來保養陽氣；到了炎炎夏季，可在菜餚中適量加入薑與胡椒、幫助體內熱氣消散；秋季則可適量補充烏梅等酸味食物，滋陰去熱。

其實，只要三餐均衡就有好的免疫力，甚至不需要為此額外補充補湯或營養保健品。如遇特殊情況，如孩子大病後，可煮魚湯或將米反覆熬成粥、加些肉桂粉來滋補；再如孩子念書念到過度疲累時，可適量補充蔘類以增進體力。但切記急性發炎期不可進補，如發燒、喉嚨痛與皮膚發炎階段，若吃進燥熱補品，恐使刺激身體發生過度敏感反應，使病情更惡化。

諮詢專家／書田診所小兒科主治醫師戴季珊、開業中醫師歐乃慈

嬰兒醫師發燒

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