好好吃／素食米料理 健康好美味

佛光大學健康與創意素食學系助理教授施建瑋，專研素食料理十多年，去年底出新書《食蔬廚房常備菜》，其中有三道製作簡易的素食米食料理，民眾在家就能輕鬆做菜，吃到天然健康又有變化的素食。

施建瑋用天然食材料理蔬食，手作的素魚、素蝦、素雞塊、素排骨，不添加素肉精、素肉漿、素魚漿。他研發出100道創意素食料理，結合中、西、日、東南亞等烹調技法，有主食、配菜、湯品、甜點到飲品，匯整成新書《食蔬廚房常備菜》分享。施建偉說，選出的精華菜色，都是他最喜愛做過多次的料理。

施建瑋選了三道米食料理，都是用台梗九號米為主體製作，可以直接當主食吃。「荷葉紅藜珍珠飯」適合當作過年料理，外型討喜，吃起來很方便。做好後可先放在冰箱，要吃的時候再蒸熱來吃。

施建瑋說，紅藜是很流行的食材，含的膳食纖維是地瓜的七倍；以台梗九號米取代糯米，也比較好消化，吃了不會有脹氣問題。

董氏基金會營養師莫雅淳指出，紅藜是全穀類，所含的纖維素和維生素比精製過後的白米豐富。衛福部建議國人三餐以全穀根莖為主食，至少應有1/3來自全穀類，若是紅藜較貴或不好買，也可用糙米或紫米取代。台梗九號白米沒有像糯米那麼黏，也較好消化。

「橄欖菜燉飯」是中西合璧的料理方式，燉好之後，連著鐵鍋一起上桌。施建瑋說，這道菜適合有點年紀的長輩，或是不習慣吃西式燉飯的客群，橄欖菜的口感有點像梅乾菜，但比梅乾菜鹹，燉起來有一點鹹香的風味，又加了一些菇類、筍類，口感豐富，味道濃郁。

「金牌素肉飯」是兩年前他獲得金蘭盃的冠軍作品。他說，素肉飯可以加滷蛋，先滷好一鍋放在冰箱，孩子如果肚子餓，拿出來加熱就可以吃，對上班族父母來說很方便。

橄欖菜燉飯 日日幸福／提供 分享 facebook

橄欖菜燉飯

材料：台梗九號米300克、玉米筍30克、筊白筍60克、紅甜椒30克、鴻喜菇20克、新鮮香菇30克、杏鮑菇100克、九層塔10片、橄欖菜3大匙

調味料：昆布高湯600cc、香菇素蠔油2大匙、橄欖油1大匙

做法：

1.米洗淨後依同比例加入水量，連水一起放入電子鍋，煮熟至開關跳起來。

2.杏鮑菇切成圓柱狀，切下頭尾後再切菱形丁；香菇、玉米筍、筊白筍、紅甜椒切成菱形丁狀備用。

3.起鍋倒橄欖油，加入菇類及切成菱形丁的材料炒香。

4.加入調味料煮滾後將白米飯加入，小火慢燉至湯汁收乾，加入九層塔拌炒至香味出來後，即可起鍋裝盤。

荷葉紅藜珍珠飯 日日幸福／提供 分享 facebook

荷葉紅藜珍珠飯

材料：荷葉1張、紅藜20克、台梗九號米100克、乾香菇2朵、芋頭、豆干、毛豆、紅蘿蔔、竹筍各30克切丁

調味料：XO醬2大匙、高湯150cc、醬油2大匙

做法：

1.將荷葉用熱水泡至軟化後取出洗淨。

2.米與紅藜洗淨後，加入高湯，連水一起放入電子鍋煮熟。

3.起鍋加2大匙油，將材料2切丁食材以中火炒香，加入XO醬與醬油拌勻。

4.將飯倒入鍋內一起拌炒均勻。

5.荷葉切成四等份，平均放入炒好的料於中心，左右摺起後再從頭捲起；蒸籠水煮滾後放入，大火蒸10分鐘即可。

金牌素肉飯 日日幸福／提供 分享 facebook

金牌素肉飯

材料：台梗九號米200克、乾香菇10朵、麵腸200克、脆瓜罐100克、乾豆輪50克、雞蛋2個、香菜20克

調味料：香椿醬1/2大匙、香菇素蠔油50克、醬油50克、白胡椒粉1小匙、細冰糖1/2大匙、八角2粒、水1200cc

做法：

1.米洗淨後以1：1的米與水放入電子鍋煮熟。

2.煮500cc水放入雞蛋煮滾後轉小火煮8分鐘，取出沖涼並將外殼去除。

3.乾香菇與乾豆輪用熱水泡軟後將水分擠乾切，麵腸、脆瓜都切0.5x0.5cm小丁狀；香菜切1公分段備用。

4.熱鍋加3大匙油放入切丁食材，小火慢炒到金黃色並有香氣後再加入調味料，與水及水煮蛋，煮滾後轉小火續煮至湯汁剩一半後關火。

5.將煮好的醬汁淋在白飯上並加入半顆滷蛋與香菜即可。(素滷醬煮好後可分小包裝冷凍，於食用前放入電鍋蒸熟即可。)

食譜：日日幸福／提供