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高興不到5小時…從勝選變敗選 謝立功：還我一個公道

冬天抓抓抓 加「油」好嗎

2018-01-28 13:57聯合晚報 李樹人

天冷低溫，寒流一波接一波，泡溫泉、洗熱水澡，可是人生一大享受，熱愛泡湯的王先生常至北投、陽明山、烏來，享受泡溫泉樂趣，兼吃山產野菜。不過，最近皮膚動不動就發癢，尤其小腿部分，癢到受不了，用力搔抓，皮破紅腫，連腿毛也掉了一大撮。

冬天常泡湯、洗熱水澡，容易引發皮膚疾病。 圖／聯合報系資料照片
冬天常泡湯、洗熱水澡，容易引發皮膚疾病。 圖／聯合報系資料照片
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皮膚科看病，王先生拉起褲管，醫師一看就說「冬季癢」，除了開藥之外，建議他洗澡後，立刻塗抹乳液，補充油脂。這對於自認很MAN的王先生來說，要他在健身房更衣間，眾目睽睽下，在大腿小腿擦乳液，根本是不可能的事。

泡湯、洗澡水溫過高 皮膚缺少油脂保護

新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅表示，天氣變化劇烈，寒流低溫，但室內溫度可能又偏高，忽冷忽熱，如果房間又啟動除濕機，或是常泡湯、洗熱水澡，很容易就會引發皮膚疾病。

唐豪悅指出，近日皮膚科門診患者約增加三成，其中以冬季癢、濕疹、異位性皮膚炎、敏感肌等問題最為明顯。如果沒有積極採取適當的治療與保養，皮膚將更加乾燥敏感。

唐豪悅表示，冬季癢患者的體質敏感、皮膚偏乾，夏天皮膚容易皸裂，到了冬天，狀況更惡劣，如果泡湯、洗澡時水溫過高，皮膚缺乏油脂，就會膚質處於不被保護、不健康的狀態。

「冬季癢最常出現的部位就是小腿。」唐豪悅解釋，小腿皮膚原本就缺油，不太會分泌油脂，一到冬天，油脂分泌更少，如果沒有適時補充油脂，容易發癢，且越抓越癢。

此外，一般人以為只有夏天溼熱，才會濕疹，其實冬天濕疹個案也不在少數，有些人怕冷，穿上發熱衣、羽絨外套，套上圍巾，腳採著有內裡的毛靴子，一到室內，身體發熱，很容易就冒汗，又很難擦拭汗水，就會引發濕疹。

補油擦乳霜 避免類固醇

在治療方面，唐豪悅提醒，一旦皮膚乾癢、敏感紅腫，就應該就醫，使用非類固醇藥物來止癢，舒緩不適症狀，盡量少用類固醇藥物，以免皮膚越來越薄，可能更加敏感。

如何降低冬季癢？唐豪悅建議，「上油、加油」，平常保養肌膚，效果要比治療來得更好，到了冬天，應該選擇更油一點、厚一點的乳液、乳霜，最好在洗澡後，皮膚還有些濕濕時，塗抹擦拭。如果覺得皮膚脫屑過乾，也應該立即補油。

洗澡時，應該儘量少用肥皂，以及洗淨力超強的沐浴用品，水溫不要太高，洗澡時間也不要太長，且不要使用沐浴球、沐浴布來刷洗身體，一旦洗掉了皮膚上的油脂，看似乾淨，卻可能是皮膚災難的開始。

預防冬季癢小秘訣

1.洗澡時，少用肥皂或是去汙力太強的沐浴用品

2.洗澡、洗臉時，水溫不要太高，時間不要太長

3.洗澡時，不要使用沐浴球或沐浴步來刷洗身體

4.洗澡後，皮膚仍有些濕潤時，塗抹乳液、乳霜

5.如果發現皮膚脫屑、發癢，即需擦拭乳液

6.起居正常，不要熬夜

7.避免食用辛辣等刺激性食物

沐浴皮膚科患者

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