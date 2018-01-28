親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

藥品專利連結制度將上路 鼓勵生技製藥創新

2018-01-28 00:22聯合報 記者李樹人張益華／台北報導

衛福部食藥署長吳秀梅。 圖／聯合報系資料照片
衛福部食藥署長吳秀梅。 圖／聯合報系資料照片
分享

去年底立院三讀通過藥事法部分條文修正案，國內即將實施專利連結制度。衛福部食藥署長吳秀梅指出，專利連結制度保護對象不分國內外，專利期新藥就應得到保障，鼓勵國內生技製藥業者勇於創新。台灣研發型生技新藥發展協會（TRPMA）理事長張鴻仁則指出，扶植國內製藥產業，政府應擬定完整配套。

吳秀梅解釋，學名藥分四大類，P1為無專利藥品、P2為專利已過期藥品、P3是有專利，但學名藥廠積極研發，等過專利期通過審查即可生產上市，P4為仍有專利期藥品。這次專利連結制度針對P4學名藥，但台灣藥廠研發新劑型或與原廠不同的藥物可提前上市，不用等原廠專利期結束。

現行規定，台灣藥廠生產P4學名藥必須先申請，提出切結書證明未侵權，但部分P4學名藥取得上市許可證後，原開發藥廠卻發現有侵權之實，引起爭端。吳秀梅說，專利連結制度就是為了解決這個問題，台灣藥廠申請研發P4學名藥時，必須同步通知原開發藥廠，告知哪些屬於創新部分，簡單來說，就是挑戰專利。

原開發藥廠收到通知後，如有異議，必須在四十五天內提出專利權訴訟。吳秀梅表示，訴訟時間，只要台灣藥廠提出查驗登記，食藥署、健保署持續運作，審查腳步不停歇。

TRPMA理事長張鴻仁。 圖／聯合報系資料照片
TRPMA理事長張鴻仁。 圖／聯合報系資料照片
分享

依規定，生物相近性學名藥最快可在七個月拿到食藥署許可證，健保署核價則需三個月，總共需時十個月，但進行專利權訴訟，平均一年，其實挑戰專利的台灣業者並未浪費時間。

挑戰成功的第一家學名藥可獲得十二個月市場銷售專屬期，另外，食藥署另給半年製造準備期，也就是業者有十八個月可獨占市場。

但張鴻仁不若官方樂觀，他認為，學名藥廠與原開發藥廠間必須取得平衡。台灣大部分藥廠以製造學名藥為主，有能力及資本開發新藥者不多，若要扶植國內製藥產業，政府應擬定完整配套，並透過教育，讓醫師及民眾知道學名藥品質穩定可靠，鼓勵大家接受。

杏國新藥總經理蘇慕寰表示，支持保護新藥專利，讓更多藥廠投入新藥研發，但新制有利有弊，可能讓學名藥晚上市，呼籲政府建立配套措施，或等台灣與美國簽訂FTA或加入CPTPP類似區域經貿協定後再實施，減少對製藥業衝擊。

杏國新藥總經理蘇慕寰。 圖／聯合報系資料照片
杏國新藥總經理蘇慕寰。 圖／聯合報系資料照片
分享

食藥署健保生技醫師衛福部

相關新聞

流感狂襲北半球 出國別忘了打疫苗

2018-01-27 23:39

小心流感！國人遊美日 春節翻兩倍

2018-01-27 23:46

超美！中台灣「3大櫻花名景」盛開中 天空也成粉紅色

2018-01-27 21:35

冷氣團接力來襲 本周低溫下探9度

2018-01-28 04:59

仍要小心！高屏空汙連三天「橘色提醒」

2018-01-28 04:59

藥品專利連結制／法界：新制度可鼓勵藥廠研發

2018-01-28 00:33

藥品專利連結制／藥界：減少國產藥廠衝擊 應有配套

2018-01-28 00:27

無人店商機／智慧訂房 入住摩鐵免打照面

2018-01-27 23:50

未來一週水氣加低溫 高山可能降雪

2018-01-27 22:55

藥品專利連結論壇／吳秀梅：保障專利 鼓勵研發新藥

2018-01-27 21:33

藥品專利連結論壇／藥界：盡速建構專利資訊登錄平台

2018-01-27 21:33

藥品專利連結論壇／法界：藥品專利連結與國際接軌

2018-01-27 21:33

瑞莎一人分飾多角很上手 穿MAX&Co.不出錯

2018-01-27 19:14

飛曼谷含稅1818元！酷鳥航空限時優惠　只賣3天

2018-01-27 17:41

學測國寫首度施測 考腦科學及季節的感思

2018-01-27 17:13

只能被推著前進！電玩展周末人潮塞爆世貿一館

2018-01-27 17:02

影／新北退役搜救犬 首辦認養儀式

2018-01-27 16:56

影／浪漫粉紅美 陽明山平菁街櫻花盛開

2018-01-27 15:15

下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21

2指標看藥局品質 醫改會：幫助有限

2018-01-27 13:15

改善居住環境 綠美化掌握3步驟

2018-01-27 13:03

米其林一星主廚 驚艷台灣

2018-01-27 13:00

烤鴨七吃 饕客排隊

2018-01-27 13:00

職人級日本料理 大口啖肥厚生魚片

2018-01-27 13:00

寒假出國避免帶回疫病 疾管署籲做好預防措施

2018-01-27 12:51

沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04

世界第三毒水母現蹤東海岸 醫籲勿碰觸

2018-01-27 11:18

健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03

出國旅行注意衛生 別把傳染病當紀念品

2018-01-27 10:46

加油錢到底怎麼算？ 員工詳解讓網友跪著看完

2018-01-27 10:30

明起中部以北降雨機率高 周四變乾冷「不排除寒流」

2018-01-27 09:55

28日晚起變天 強冷空氣籠罩全台逾一週

2018-01-27 09:40

桃機動線1月27日起變更 用路人依指標、速限駕駛

2018-01-27 08:00

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07

凌晨0時31分 台東規模4.1地震

2018-01-27 00:55

來去產地住一晚 冬季追「蟹」名宿

2018-01-26 09:10

曾靠電競3年賺一桶金 他坦言：卸下光環後考驗更大

2018-01-25 11:51

滴滴順風車 台灣的共乘之路

2018-01-25 11:47
看更多

熱門文章

加油錢到底怎麼算？ 員工詳解讓網友跪著看完

2018-01-27 10:30

學測國寫首度施測 考腦科學及季節的感思

2018-01-27 17:13

這是梅花鹿還是山羌？可憐小動物幸運獲救

2018-01-27 11:49

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

殺破狼周運勢／金牛 金錢運良好 天秤 戀情容易受干擾

2018-01-28 00:00

只能被推著前進！電玩展周末人潮塞爆世貿一館

2018-01-27 17:02

超美！中台灣「3大櫻花名景」盛開中 天空也成粉紅色

2018-01-27 21:35

影／浪漫粉紅美 陽明山平菁街櫻花盛開

2018-01-27 15:15

小山羌落難 遊客急送仍難挽回生命

2018-01-27 16:03

生活趣聞／意義大不同

2018-01-27 07:05

下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21

新北4退役搜救犬找到新家 認養人：怕牠小蠻腰不見

2018-01-27 12:16

明起中部以北降雨機率高 周四變乾冷「不排除寒流」

2018-01-27 09:55

世界第三毒水母現蹤東海岸 醫籲勿碰觸

2018-01-27 11:18

28日晚起變天 強冷空氣籠罩全台逾一週

2018-01-27 09:40

閱讀生活／夏天的沙拉 冬天的濃湯

2018-01-27 07:09

狂！瑪丹娜用胸部拎LV大師系列 和碧昂絲撞包

2018-01-27 17:41

飛曼谷含稅1818元！酷鳥航空限時優惠　只賣3天

2018-01-27 17:41

今日星座運勢／巨蟹 需要休息 避免過於忙碌

2018-01-28 00:00

中華航空試航加州安大略 滿載好彩頭

2018-01-27 09:25

健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03

沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04

放閃無極限！全球6個浪漫景點 戀人們千萬別錯過

2018-01-27 21:00

鹿草鄉就是要有鹿 張花冠戴鹿角為鹿園揭牌

2018-01-27 11:58

日本女孩包包裡都有的補妝保濕棒 台灣上市了

2018-01-27 20:40

瑞莎一人分飾多角很上手 穿MAX&Co.不出錯

2018-01-27 19:14

影／新北退役搜救犬 首辦認養儀式

2018-01-27 16:56

藥品專利連結論壇／吳秀梅：保障專利 鼓勵研發新藥

2018-01-27 21:33

未來一週水氣加低溫 高山可能降雪

2018-01-27 22:55

春安勞檢前哨站 台南共遭罰89萬、4事業單位停工

2018-01-27 13:52

流感狂襲北半球 出國別忘了打疫苗

2018-01-27 23:39

烤鴨七吃 饕客排隊

2018-01-27 13:00

出國旅行注意衛生 別把傳染病當紀念品

2018-01-27 10:46

新春開運內衣搶市 EASY SHOP推買一送一

2018-01-27 14:57

藥品專利連結論壇／法界：藥品專利連結與國際接軌

2018-01-27 21:33

EASY SHOP民生店租約到期 內睡衣出清1折起

2018-01-27 15:18

冷氣團接力來襲 本周低溫下探9度

2018-01-28 04:59

寒假出國避免帶回疫病 疾管署籲做好預防措施

2018-01-27 12:51

絲絨唇彩高調顯色　再掀RLBB玫瑰色風潮

2018-01-27 19:13

米其林一星主廚 驚艷台灣

2018-01-27 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top