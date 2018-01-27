無人店商機／智慧訂房 入住摩鐵免打照面

無人商店興起，台灣旅宿業近年也時興無人櫃台。桃園有摩鐵引入智慧訂房系統，只要完成線上訂房就能快速通關入住；台北、台中已有類似概念旅店，強調消費者不用與人接觸，結帳、入住全自己來，

桃園區168綠的館引進無人櫃台系統，民眾只要完成線上訂房，開車入館不需碰到服務人員就能快速通關入住。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

168inn旅館集團旗下的桃園區168綠的館，去年與台灣物聯網新創團隊NxControl恩控系統合作，引進無人櫃台智慧訂房系統。消費者透過App選房、下訂留資料並付款，取得房號與密碼，經由摩鐵即時辨識車號，敞開管制門閘與鐵門，就可迅速入住。

集團總監林家毅說，常見設計師、藝術家為了尋覓安靜空間創作，獨自入住；也遇過客人入住時明顯不想與人接觸或被打擾，車窗只開小縫付錢、拿房卡，強調隱密、快速的無人櫃台正可迎合這些客群需求。

「無人櫃台到底有沒有人？」林家毅說，摩鐵全天候有人輪值服務，但選擇無人櫃台入住的旅客「見不到」服務人員。

168inn旅館集團總監林家毅說，部分入住客人不願被打擾，強調隱密、快速的無人櫃台就能迎合這些客群的需求。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

台中逢甲商圈鵲絲旅店是全台第一家無人旅店，行銷部總監鄂尚品說，從入住到退房，都由房客自行搞定。經營者省了人事成本，消費者多了隱密性。無人旅店唯一的「人」是協助寄放行李的機器人，完全不擔心「一例一休」。

無人旅店最大的特點，是由機器人代勞行李搬運寄放。 圖／鵲絲旅店提供 分享 facebook

鵲絲旅店引起熱潮，智能酒店集團去年萬聖節前跟進，先開一家全新旅店「夢樓Dream Mansion」，同樣採用自助式經營，以古典上海灘為主題，打造新潮與復古兼具意象。逢甲商圈夢樓旅店也有無人櫃台，在大廳透過觸控螢幕就能自助入住。