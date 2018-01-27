親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

流感狂襲北半球 出國別忘了打疫苗

2018-01-27 23:39聯合報 記者羅真魏忻忻／台北報導

疾管署日前宣布，國內已進入流感高峰，提醒出國民眾接種疫苗，小心防範。 圖／聯合報...
疾管署日前宣布，國內已進入流感高峰，提醒出國民眾接種疫苗，小心防範。 圖／聯合報系資料照片
分享

美國爆發近十年最嚴重流感疫情，日本醫療機構收治流感人數破一九九九年以來新高。衛福部疾管署提醒，近期北半球流感活動度持續增加，韓、中、港、歐流行B型流感；美、加主要流行A型流感H3N2；日本則以A型流感H1N1為主，建議民眾接種流感疫苗，旅遊期間做好預防措施。

目前國內公費流感疫苗尚有五萬多劑，自費疫苗也還有不多的存貨，不論是公費還是自費，衛福部疾管署副署長莊人祥提醒民眾，盡速接種流感疫苗，至少在出國前二周接種，建立基礎防護力。

今年國內流行B型流感山形株，雖然公費三價流感疫苗並未涵蓋，但仍可提供三至五成保護力，降低感染後重症和死亡機率；至於自費的四價疫苗，則已涵蓋B型流感山形株病毒。

疾管署日前宣布，國內已進入流感高峰，各級學校陸續放寒假，校園流感群聚風險變低，但流感疫情卻擴大延燒，目前同處流感季的北半球國家，流感疫情同步吃緊。莊人祥指出，除了正值流感季，美、日等地近日多起大雪，天氣變冷也讓流感病毒增加威力。

莊人祥分析，美、日因為流感病人多，塞滿醫療機構與急診，可能面臨類似我國二○一六年的狀況。當時適逢春節假期，部分醫院關床，流感病人塞爆急診，衛福部緊急成立流感應變醫院，疏散病例，等待疫情趨緩。

寒假與春節假期來臨，不少民眾出國旅遊度假，今年國內流感病毒傳布以B型流感較多，莊人祥指出，與我鄰近的大陸、香港、南韓，還有歐洲，同樣流行B型流感，美國和加拿大以A型流感H3N2為主要流行型別，日本則是A型流感H1N1。另據日本共同社報導，過去在二月才開始升溫的B型流感，本季也提早流行。

另外，南韓不但處於流感高峰期，本季也陸續在全羅南道、全羅北道與京畿道爆發高病原性H5N6及H5N8禽流感疫情。南韓冬季奧運將於二月九日展開，計畫前往的民眾也應特別留心。

莊人祥也提醒，旅遊期間應作好「勤洗手、吃熟食、喝瓶裝水」、「落實防蚊措施」及「不接觸禽鳥、犬貓及野生動物」等基本預防措施。返國後如有發燒、咳嗽、嘔吐、腹瀉等不適症狀，應主動向檢疫人員通報，返國廿一天內如出現疑似症狀應盡速就醫，並告知醫師旅遊及接觸史，及時診斷治療。

流感疫苗疫情衛福部流感病毒春節

相關新聞

小心流感！國人遊美日 春節翻兩倍

2018-01-27 23:46

超美！中台灣「3大櫻花名景」盛開中 天空也成粉紅色

2018-01-27 21:35

冷氣團接力來襲 本周低溫下探9度

2018-01-28 04:59

仍要小心！高屏空汙連三天「橘色提醒」

2018-01-28 04:59

藥品專利連結制／法界：新制度可鼓勵藥廠研發

2018-01-28 00:33

藥品專利連結制／藥界：減少國產藥廠衝擊 應有配套

2018-01-28 00:27

藥品專利連結制度將上路 鼓勵生技製藥創新

2018-01-28 00:22

無人店商機／智慧訂房 入住摩鐵免打照面

2018-01-27 23:50

未來一週水氣加低溫 高山可能降雪

2018-01-27 22:55

藥品專利連結論壇／吳秀梅：保障專利 鼓勵研發新藥

2018-01-27 21:33

藥品專利連結論壇／藥界：盡速建構專利資訊登錄平台

2018-01-27 21:33

藥品專利連結論壇／法界：藥品專利連結與國際接軌

2018-01-27 21:33

瑞莎一人分飾多角很上手 穿MAX&Co.不出錯

2018-01-27 19:14

飛曼谷含稅1818元！酷鳥航空限時優惠　只賣3天

2018-01-27 17:41

學測國寫首度施測 考腦科學及季節的感思

2018-01-27 17:13

只能被推著前進！電玩展周末人潮塞爆世貿一館

2018-01-27 17:02

影／新北退役搜救犬 首辦認養儀式

2018-01-27 16:56

影／浪漫粉紅美 陽明山平菁街櫻花盛開

2018-01-27 15:15

下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21

2指標看藥局品質 醫改會：幫助有限

2018-01-27 13:15

改善居住環境 綠美化掌握3步驟

2018-01-27 13:03

米其林一星主廚 驚艷台灣

2018-01-27 13:00

烤鴨七吃 饕客排隊

2018-01-27 13:00

職人級日本料理 大口啖肥厚生魚片

2018-01-27 13:00

寒假出國避免帶回疫病 疾管署籲做好預防措施

2018-01-27 12:51

沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04

世界第三毒水母現蹤東海岸 醫籲勿碰觸

2018-01-27 11:18

健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03

出國旅行注意衛生 別把傳染病當紀念品

2018-01-27 10:46

加油錢到底怎麼算？ 員工詳解讓網友跪著看完

2018-01-27 10:30

明起中部以北降雨機率高 周四變乾冷「不排除寒流」

2018-01-27 09:55

28日晚起變天 強冷空氣籠罩全台逾一週

2018-01-27 09:40

桃機動線1月27日起變更 用路人依指標、速限駕駛

2018-01-27 08:00

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07

凌晨0時31分 台東規模4.1地震

2018-01-27 00:55

來去產地住一晚 冬季追「蟹」名宿

2018-01-26 09:10

曾靠電競3年賺一桶金 他坦言：卸下光環後考驗更大

2018-01-25 11:51

滴滴順風車 台灣的共乘之路

2018-01-25 11:47
看更多

熱門文章

加油錢到底怎麼算？ 員工詳解讓網友跪著看完

2018-01-27 10:30

這是梅花鹿還是山羌？可憐小動物幸運獲救

2018-01-27 11:49

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

殺破狼周運勢／金牛 金錢運良好 天秤 戀情容易受干擾

2018-01-28 00:00

只能被推著前進！電玩展周末人潮塞爆世貿一館

2018-01-27 17:02

超美！中台灣「3大櫻花名景」盛開中 天空也成粉紅色

2018-01-27 21:35

影／浪漫粉紅美 陽明山平菁街櫻花盛開

2018-01-27 15:15

小山羌落難 遊客急送仍難挽回生命

2018-01-27 16:03

生活趣聞／意義大不同

2018-01-27 07:05

下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21

新北4退役搜救犬找到新家 認養人：怕牠小蠻腰不見

2018-01-27 12:16

明起中部以北降雨機率高 周四變乾冷「不排除寒流」

2018-01-27 09:55

世界第三毒水母現蹤東海岸 醫籲勿碰觸

2018-01-27 11:18

28日晚起變天 強冷空氣籠罩全台逾一週

2018-01-27 09:40

閱讀生活／夏天的沙拉 冬天的濃湯

2018-01-27 07:09

狂！瑪丹娜用胸部拎LV大師系列 和碧昂絲撞包

2018-01-27 17:41

飛曼谷含稅1818元！酷鳥航空限時優惠　只賣3天

2018-01-27 17:41

今日星座運勢／巨蟹 需要休息 避免過於忙碌

2018-01-28 00:00

中華航空試航加州安大略 滿載好彩頭

2018-01-27 09:25

健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03

沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04

放閃無極限！全球6個浪漫景點 戀人們千萬別錯過

2018-01-27 21:00

鹿草鄉就是要有鹿 張花冠戴鹿角為鹿園揭牌

2018-01-27 11:58

日本女孩包包裡都有的補妝保濕棒 台灣上市了

2018-01-27 20:40

瑞莎一人分飾多角很上手 穿MAX&Co.不出錯

2018-01-27 19:14

影／新北退役搜救犬 首辦認養儀式

2018-01-27 16:56

藥品專利連結論壇／吳秀梅：保障專利 鼓勵研發新藥

2018-01-27 21:33

未來一週水氣加低溫 高山可能降雪

2018-01-27 22:55

春安勞檢前哨站 台南共遭罰89萬、4事業單位停工

2018-01-27 13:52

流感狂襲北半球 出國別忘了打疫苗

2018-01-27 23:39

烤鴨七吃 饕客排隊

2018-01-27 13:00

出國旅行注意衛生 別把傳染病當紀念品

2018-01-27 10:46

新春開運內衣搶市 EASY SHOP推買一送一

2018-01-27 14:57

藥品專利連結論壇／法界：藥品專利連結與國際接軌

2018-01-27 21:33

EASY SHOP民生店租約到期 內睡衣出清1折起

2018-01-27 15:18

冷氣團接力來襲 本周低溫下探9度

2018-01-28 04:59

寒假出國避免帶回疫病 疾管署籲做好預防措施

2018-01-27 12:51

絲絨唇彩高調顯色　再掀RLBB玫瑰色風潮

2018-01-27 19:13

米其林一星主廚 驚艷台灣

2018-01-27 13:00

藥品專利連結論壇／藥界：盡速建構專利資訊登錄平台

2018-01-27 21:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top