流感狂襲北半球 出國別忘了打疫苗

疾管署日前宣布，國內已進入流感高峰，提醒出國民眾接種疫苗，小心防範。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國爆發近十年最嚴重流感疫情，日本醫療機構收治流感人數破一九九九年以來新高。衛福部疾管署提醒，近期北半球流感活動度持續增加，韓、中、港、歐流行B型流感；美、加主要流行A型流感H3N2；日本則以A型流感H1N1為主，建議民眾接種流感疫苗，旅遊期間做好預防措施。

目前國內公費流感疫苗尚有五萬多劑，自費疫苗也還有不多的存貨，不論是公費還是自費，衛福部疾管署副署長莊人祥提醒民眾，盡速接種流感疫苗，至少在出國前二周接種，建立基礎防護力。

今年國內流行B型流感山形株，雖然公費三價流感疫苗並未涵蓋，但仍可提供三至五成保護力，降低感染後重症和死亡機率；至於自費的四價疫苗，則已涵蓋B型流感山形株病毒。

疾管署日前宣布，國內已進入流感高峰，各級學校陸續放寒假，校園流感群聚風險變低，但流感疫情卻擴大延燒，目前同處流感季的北半球國家，流感疫情同步吃緊。莊人祥指出，除了正值流感季，美、日等地近日多起大雪，天氣變冷也讓流感病毒增加威力。

莊人祥分析，美、日因為流感病人多，塞滿醫療機構與急診，可能面臨類似我國二○一六年的狀況。當時適逢春節假期，部分醫院關床，流感病人塞爆急診，衛福部緊急成立流感應變醫院，疏散病例，等待疫情趨緩。

寒假與春節假期來臨，不少民眾出國旅遊度假，今年國內流感病毒傳布以B型流感較多，莊人祥指出，與我鄰近的大陸、香港、南韓，還有歐洲，同樣流行B型流感，美國和加拿大以A型流感H3N2為主要流行型別，日本則是A型流感H1N1。另據日本共同社報導，過去在二月才開始升溫的B型流感，本季也提早流行。

另外，南韓不但處於流感高峰期，本季也陸續在全羅南道、全羅北道與京畿道爆發高病原性H5N6及H5N8禽流感疫情。南韓冬季奧運將於二月九日展開，計畫前往的民眾也應特別留心。

莊人祥也提醒，旅遊期間應作好「勤洗手、吃熟食、喝瓶裝水」、「落實防蚊措施」及「不接觸禽鳥、犬貓及野生動物」等基本預防措施。返國後如有發燒、咳嗽、嘔吐、腹瀉等不適症狀，應主動向檢疫人員通報，返國廿一天內如出現疑似症狀應盡速就醫，並告知醫師旅遊及接觸史，及時診斷治療。