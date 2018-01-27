未來一週水氣加低溫 高山可能降雪

2018-01-27 22:55 中央社 台北27日電



中央氣象局今晚最新天氣預報，未來一週有大陸冷氣團及接近寒流等級的強烈大陸冷氣團報到，低溫加水氣，3000公尺以上高山可能降雪。

氣象局預報，明晚天氣就會明顯轉變，29日至30日清晨，受第一波強烈大陸冷氣團影響，加上華南雲雨區東移帶來降雨，天氣又溼又冷，中部以北及東北部低溫下探攝氏11、12度，其他地區13、14度。

30日白天起至31日，白天冷氣團稍減弱，但因天氣仍較為陰雨，溫度回升幅度有限；31日晚上，另一波更強冷空氣報到，強烈大陸冷氣團強度接近寒流等級，中部以北低溫下探10度，且影響時間長，2月1日至3日，全台氣溫持續偏低。