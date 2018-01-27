超美！中台灣「3大櫻花名景」盛開中 天空也成粉紅色

2018-01-27 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



全台瘋櫻花！北台灣包括天元宮後山、陽明山平菁街等地的櫻花均已盛開，中台灣的櫻花也同樣熱情綻放。包括草坪頭、新中橫、阿里山遊樂區等3處的櫻花均已陸續盛開，其中又以草坪頭櫻花季最值得推薦，適合民眾登山賞櫻、拍美照。

2018年的草坪頭櫻花季已經於1月27日開幕。根據臉書粉絲團《漫步在雲端的阿里山》表示，今年花況非常棒，強烈推薦草坪頭櫻花季，一個景點就可以看盡緋寒櫻、河津櫻、枝垂櫻。目前草坪頭的緋寒櫻已全開，水池旁的櫻花約開8分、油菜花田的緋寒櫻滿開，也推薦茶園的櫻花，另還有全開的李花、初開的桃花、油菜花等花種。

《漫步在雲端的阿里山》表示，若想一次欣賞草坪頭、新中橫、阿里山遊樂區外3大路線的櫻花，路線可規劃為台18線阿里山公路→隙頂河津櫻→83.5K緋寒櫻→阿里山轉運站補給→塔塔加休息→台21線新中橫公路→觀山緋寒櫻→115.5K施工（平日整點放行、假日機動管制→草坪頭櫻花季（櫻花、李花、桃花）→南投。粉絲團也提醒，從台21線新中橫公路進來草坪頭的車輛非常多，從台18線公路阿里山的方向過來，車流量較少，只是台21線115.5K施工，平日會有整點放行，所以若是從塔塔加過來，可預留40～50分鐘的車程。