藥品專利連結論壇／法界：藥品專利連結與國際接軌

2018-01-27 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



藥品專利連結制度三讀通過，國內學名藥廠擔憂未來生路，但寰瀛法律事務所律師張濱璿表示，專利連結制度是國際趨勢，台灣通過，代表鼓勵國內藥廠投入新藥研發，提供產業轉型升級的契機。

身兼醫師與律師的張濱璿指出，過去藥廠申請學名藥上市，只要通過衛福部食藥署審查，即可獲藥證，上市販售，上市後若和原開發藥廠有專利糾紛，需另循司法途徑解決。

專利連結制度是食藥署建構藥品資訊平台，讓原開發藥廠登錄專利資料，當學名藥廠申請上市許可時，可透過平台查詢有無侵權，並在申請資料備齊廿日內，以書面通知食藥署及原廠，證明未侵害新藥專利。

一旦原藥廠認為有侵權疑慮，可在接獲通知後45天內提出訴訟，主管機關也會暫停核發學名藥許可證12個月；若學名藥廠勝訴，將取得12個月的上市後銷售專屬期，也就是食藥署在一年內不會核發第二家同款學名藥上市。

張濱璿指出，,加拿大、澳洲和韓國均採用專利連結制度，各國暫停核發上市許可期及學名藥上市後銷售專屬期不盡相同，台灣條件優於其他國家，新制也提供學名藥廠誘因。至於學名藥廠擔心濫訴，他認為台灣市場較小，過往專利訴訟案相對較少，是否因新制上路增加訴訟案，有待觀察。