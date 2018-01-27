藥品專利連結論壇／藥界：盡速建構專利資訊登錄平台

2018-01-27 21:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



政府為鼓勵產業升級，提出生技醫藥產業等「五加二產業」創新計畫，中華民國開發性製藥研究協會秘書長林慧芳表示，因應專利連結制度，政府應盡速建構專利資訊登錄平台和施行細則，讓原開發藥廠將新藥專利資料登錄上傳，資訊透明化。

林慧芳說，新藥研發從無到有耗時約十五至廿年，花費動輒上百億元，過去因沒有專利連結制度，侵權爭議不斷。藥業在二○一二年調查，來自廿二家藥廠，六十五種學名藥在原廠專利到期前，便已取得台灣藥品核准，列入健保給付；也曾出現高血壓藥仍在專利期，已出現十八個學名藥，影響原廠藥價格和銷售。

她指出，曾有學名藥廠不知原廠藥專利期延長，向國外購買原料製藥，拿到藥證後被檢舉侵權，所製藥品只能報廢，損失達百萬元。如今引進專利連結，在藥品查驗登記時，降低學名藥廠因不清楚資訊侵犯原廠專利風險，避免後續龐大訴訟費用和不得販售藥物的金錢損失。

專利連結是國際趨勢，台灣學名藥廠進軍海外市場，也需熟悉這套遊戲規則。但台灣製藥工業同業公會理事長陳威仁指出，藥事法部分條文修正案通過前，並未與本土藥廠溝通協商，令人無法接受。