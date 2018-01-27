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寒假出國避免帶回疫病 疾管署籲做好預防措施

2018-01-27 12:51聯合報 記者羅真╱即時報導

衛福部疾管署建議，出遊前2至4週先至旅遊醫學門診完成預防性用藥與疫苗接種評估。 ...
衛福部疾管署建議，出遊前2至4週先至旅遊醫學門診完成預防性用藥與疫苗接種評估。 圖／疾管署提供
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不少人利用寒假期間安排國際旅遊，須留心當地是否有傳染疫情，並加以自保。衛福部疾管署建議，出遊前2至4周先至旅遊醫學門診完成預防性用藥與疫苗接種評估，旅遊期間應作好「勤洗手、吃熟食、喝瓶裝水」、「落實防蚊措施」及「不接觸禽鳥、犬貓及野生動物」等基本預防措施。

疾管署表示，不少國家目前有傳染病疫情，鄰近的南韓就處流感高峰期，本季也陸續在全羅南道、全羅北道與京畿道爆發高病原性H5N6及H5N8禽流感疫情。南韓冬季奧運盛會將於2月9日展開，計畫前往的民眾宜特別留心。

疾管署國際整體疫情監測資料顯示，在流感方面，近期北半球流感活動度持續增加，韓、中、港、歐主要流行B型流感；美、加主要流行H3N2；日本則以H1N1為主要流行型別，建議民眾出國前接種流感疫苗

在麻疹方面，亞洲的泰國、印尼、印度病例較多，歐洲的義大利、烏克蘭、德國、希臘與英國英格蘭大城市持續有病例，又以羅馬尼亞疫情最嚴峻。疾管署呼籲，避免帶未滿1歲或是未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）的嬰幼兒前往流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2周前至衛生所或合約院所接種1劑疫苗。

其他傳染病上，已進入蚊蟲活躍季節的巴西近日黃熱病疫情嚴峻，紐西蘭北島、美國夏威夷州分別面臨當地近20年及50年以來最嚴重的腮腺炎疫情，另外，東南亞、部分南太平洋國家、非洲、中南美洲及加勒比海地區則有感染登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒感染症等蟲媒傳染病風險。

疾管署提醒，返國後如有發燒、咳嗽、嘔吐、腹瀉等不適症狀，應主動向檢疫人員通報，返國21天內如出現疑似症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及接觸史，以及時診斷治療。

流感疫苗傳染病

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