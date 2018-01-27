下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林良齊 ／台北報導



中央氣象局預報員朱美霖表示，明天起受到鋒面影響，中部以北、東部地區下雨機率較高。下周有兩波冷空氣南下，第一波下周一開始，會感受明顯的寒意，高山有機會下雪；第二波下周四南下，強度仍持續觀察，「不排除是寒流」。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮則以「緩進式寒潮爆發」，形容下周的天氣。他今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，29日至2月1日易降雨、低溫雖未降至最低，但沿海空曠地區最低溫約可降至11至12度左右，天氣很濕冷；2月2日至5日迎風面仍陰冷有雨、且氣溫會再降、比第一波更冷，目前歐洲模式模擬沿海空曠地區低於10度。

他指出，下周一至下周六水氣很多，3000公尺以上高山有降雪的機率；下周五之後2000公尺左右高山也會降至零度，北台灣也未轉乾，飄雪機率也不低。不過模擬後期誤差大，還會再調整。

朱美霖表示，今天白天天氣短暫回溫，穩定的天氣預計將持續至明天清晨；但明天早上受到鋒面影響，從北到南都會轉成下雨天，中部以北要留意可能有較大雨勢。

下周一晚上另一波冷氣團南下，朱美霖說，下周一晚上會明顯的轉冷，此波冷氣團全台都將感受到寒意，會是濕冷的天氣型態。

朱美霖說，下周四又有另一波更強的冷氣團報到，而且強度會比第一波冷氣團強，但第二波冷空氣南下時水氣較少，為乾冷的型態，目前預報強度達強烈大陸冷氣團，但也不排除達寒流。