2指標看藥局品質 醫改會：幫助有限

2018-01-27 13:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



藥局違規案件屢見不鮮，全民健保開辦20年至今，尚未建立特約藥局服務品質指標，並公開資訊讓各界監督，衛福部健保署下周二將邀集相關團體研議。不過，健保署擬只公布藥局服務時間與雲端藥歷查詢量，民團認為無助民眾辨識藥局品質，應公布藥局違法紀錄與藥師每日平均調劑量等資訊。

衛福部健保署下周二將邀集相關團體研議，建立特約藥局服務品質指標。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

對此，健保署副署長蔡淑鈴表示，健保署權責範圍內的資訊應都能揭露或整合進指標中，但部分藥局違規紀錄，如未依照醫師處方開藥、私下賣不合法藥物、讓不具藥師身分的人調劑等，違反的是藥事法，非屬健保署管轄範疇，較難一併納入指標。

我國「健保法」明訂保險服務機構應定期公開其品質資訊，下設的「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」規範，醫療院所須公布每日病床使用情形、護病比、急診返診率、慢性病連續處方箋釋出率不等的資訊，但健保特約藥局至今尚未建立相關指標。

台灣醫療改革基金會研究發展組研究員楊東麒表示，健保署日前行文各團體時，要建構的特約藥局服務品質指標，僅擬公布藥局服務時間與雲端藥歷查詢量兩個項目，醫改會提議納入「藥局最近一年內是否有違反藥事或健保相關法規遭裁罰紀錄」，以及檢視藥師是否可能過勞的指標「執業藥師平均每日健保處方調劑量」，皆遭駁回。

楊東麒認為，若極少數藥局未作好把關，如未依照醫師處方開藥、私下賣不合法的藥物、讓不具藥師身分的人調劑等，社區藥局的信賴將會受到動搖。

消基會名譽董事長謝天仁表示，健保署宜審慎思考善用品質指標，藉由資訊公開，讓一再違規或有涉及重大情節的少數不良藥局退場，為民眾把關用藥品質，提升對社區藥局的信心。