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沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04中央社 台北27日電

根據高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑臨床觀察，在安寧病房中，有1/3以上...
根據高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑臨床觀察，在安寧病房中，有1/3以上的病患都與菸害脫不了關係，菸只要抽進身體就會造成傷害且濃度超高，女性罹肺癌也多與二手菸環境有關。（薛光傑提供） 中央社
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李爺爺罹晚期肺癌，動不動喘不過氣、命懸一線，仰賴安寧緩和醫療止喘、止痛。回顧生命，最讓他懊悔的就是沒把要命的菸及早戒掉，逢人就說：「如果以前戒菸就好了。」

根據衛生福利部國民健康署104年台灣癌症登記報告，肺癌新發人數達1萬3086人，在10大癌症中排名第二，且肺癌新發個案增加也最多。

安寧緩和醫療專家、高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑今天表示，菸品至少有70種致癌物，過去已有豐富的研究指出，不管是抽菸或二三手菸，都會對人體造成危害，包含肺癌、口腔癌、食道癌、膀胱癌等14種癌症、心血管疾病、糖尿病、高血壓等。

根據薛光傑臨床觀察，在安寧病房中，有1/3以上的病患都跟菸害脫不了關係。很多人認為空污可能是肺癌患者高居不下的元凶，但空污不比菸害毒，菸只要抽進身體就會造成傷害且濃度超高，女性罹肺癌也多跟身處二手菸環境有關。

薛光傑說：「在安寧病房看多了，很多病人都悔恨自己不應該抽菸，太太、小孩要他戒還不肯，甚至生病後還繼續抽，等疾病進展到末期時已後悔莫及，可惜沒有後悔藥可以吃。」

臺北醫學大學全球衛生暨發展碩士學位學程助理教授高志文也表示，慢性阻塞性肺病、心臟病、中風、糖尿病等，十大死因都跟抽菸有關，但可能要10、20年後傷害才會顯現，「每根菸都在傷害身體，有必要因為吸菸減壽這麼多年嗎？」

抽菸造成的健康危害是全身性的，病人可能到各科看診，且多數的「菸民」未必有動機戒菸，也不會主動到戒菸門診諮詢，不明白菸品和疾病相關性，也可能讓戒菸門診成醫院「賠錢貨」。

薛光傑在高雄榮總以「生態系」概念推廣戒菸治療，戒菸門診、戒菸衛教不再單打獨鬥，不管是看診或住院，在家醫科、胸腔內科、心臟內科、牙科、小兒科、婦產科，醫護會確實詢問吸菸史，有意願戒菸者就轉介到戒菸門診；甚至住院護理站或掛號櫃臺等，民眾在醫院每一個角落都有機會獲得服務。

生態系也拓展到院區環境，薛光傑說，以往醫院大門外一定站滿吸菸的病人，有的人就算掛著點滴都還要吸，警衛勸阻抽菸，還會被暴力相向或言語相譏。現在醫院配備戶外監視及廣播系統，只要有人在不得吸菸處抽菸，立刻會加強放送勸阻且提供戒菸資訊，推動以來被舉發的吸菸行為與菸蒂量已大幅減少4成以上。

高榮戒菸中心團隊不僅把服務推廣到社區、職場，也把成功經驗和多所醫院分享，且到越南、柬埔寨和諾魯執行戒菸治療，讓生態系概念在各地開花。全球無菸健康照護服務網絡（ENSH-Global）在2017年也將高榮經驗投稿到瑞士舉辦的健康城市論壇並獲採用，戒菸服務也成台灣之光。

衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英表示，自從菸價上漲後，民眾使用戒菸門診服務明顯增加，2017年1至10月，就有超過60萬人次使用，比2016年同期增加3成。

羅素英說，菸害不只對個人，也會對家庭造成危害。不管是戒菸專線、戒菸門診，6個月戒菸成功率都有3成至4成，比光靠意志力要容易成功。

戒菸抽菸肺癌

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