健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



藥局違規案件並不鮮見，全民健保開辦20年至今，尚未建立特約藥局服務品質指標，公開資訊讓各界監督，衛福部健保署下周二將邀集相關團體加以研議。 聯合報系資料照 分享 facebook 藥局違規案件並不鮮見，全民健保開辦20年至今，尚未建立特約藥局服務品質指標，公開資訊讓各界監督，衛福部健保署下周二將邀集相關團體加以研議。不過，健保署目前僅擬公布藥局服務時間與雲端藥歷查詢量，民團認為無助民眾辨識藥局品質，應追加公布藥局違法紀錄與藥師每日平均調劑量等資訊。

對此，健保署副署長蔡淑鈴表示，任何意見皆能提出討論，健保署權責範圍內的資訊應都能揭露或整合進指標中，但部分藥局違規紀錄如未依照醫師處方開藥、私下賣不合法的藥物、讓不具藥師身分的人調劑等，違反的是藥事法，非屬健保署的管轄範疇，恐較難一併納入指標。

我國「健保法」明訂保險服務機構應定期公開其品質資訊，下設的「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」規範，醫療院所須公布每日病床使用情形、護病比、急診返診率、慢性病連續處方箋釋出率不等的資訊，但健保特約藥局至今尚未建立相關指標。

藥局違規案件並不鮮見，健保署日前才公布去年度的查核結果，151間藥局中就有87家違規、占率57％，其中台中市中港大藥局未實際受理慢性病連續處方箋、虛報藥費逾25萬點，台南市群美藥局虛報點數超過10萬點，並有發給保險對象非醫療必要的藥品與營養品，雙雙遭到終止特約的處分。

台灣醫療改革基金會研究發展組研究員楊東麒表示，健保署要建構特約藥局服務品質指標，日前行文各團體時僅擬公布藥局服務時間與雲端藥歷查詢量兩個項目，醫改會提議納入「藥局最近一年內是否有違反藥事或健保相關法規遭裁罰紀錄」以及檢視藥師是否可能過勞的指標「執業藥師平均每日健保處方調劑量」，皆遭駁回。

楊東麒認為，政府鼓勵醫藥分工分業，但若極少數藥局未作好把關，如未依照醫師處方開藥、私下賣不合法的藥物、讓不具藥師身分的人調劑等，社區藥局的信賴將會受到動搖。

消基會名譽董事長謝天仁表示，健保署宜審慎思考善用品質指標這項工具，藉由資訊公開，讓一再違規或有涉及重大情節的少數不良藥局退場，為民眾把關用藥品質，並提升對社區藥局的信心。