親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03聯合報 記者羅真╱即時報導

藥局違規案件並不鮮見，全民健保開辦20年至今，尚未建立特約藥局服務品質指標，公開...
藥局違規案件並不鮮見，全民健保開辦20年至今，尚未建立特約藥局服務品質指標，公開資訊讓各界監督，衛福部健保署下周二將邀集相關團體加以研議。 聯合報系資料照
分享
藥局違規案件並不鮮見，全民健保開辦20年至今，尚未建立特約藥局服務品質指標，公開資訊讓各界監督，衛福部健保署下周二將邀集相關團體加以研議。不過，健保署目前僅擬公布藥局服務時間與雲端藥歷查詢量，民團認為無助民眾辨識藥局品質，應追加公布藥局違法紀錄與藥師每日平均調劑量等資訊。

對此，健保署副署長蔡淑鈴表示，任何意見皆能提出討論，健保署權責範圍內的資訊應都能揭露或整合進指標中，但部分藥局違規紀錄如未依照醫師處方開藥、私下賣不合法的藥物、讓不具藥師身分的人調劑等，違反的是藥事法，非屬健保署的管轄範疇，恐較難一併納入指標。

我國「健保法」明訂保險服務機構應定期公開其品質資訊，下設的「全民健康保險醫療品質資訊公開辦法」規範，醫療院所須公布每日病床使用情形、護病比、急診返診率、慢性病連續處方箋釋出率不等的資訊，但健保特約藥局至今尚未建立相關指標。

藥局違規案件並不鮮見，健保署日前才公布去年度的查核結果，151間藥局中就有87家違規、占率57％，其中台中市中港大藥局未實際受理慢性病連續處方箋、虛報藥費逾25萬點，台南市群美藥局虛報點數超過10萬點，並有發給保險對象非醫療必要的藥品與營養品，雙雙遭到終止特約的處分。

台灣醫療改革基金會研究發展組研究員楊東麒表示，健保署要建構特約藥局服務品質指標，日前行文各團體時僅擬公布藥局服務時間與雲端藥歷查詢量兩個項目，醫改會提議納入「藥局最近一年內是否有違反藥事或健保相關法規遭裁罰紀錄」以及檢視藥師是否可能過勞的指標「執業藥師平均每日健保處方調劑量」，皆遭駁回。

楊東麒認為，政府鼓勵醫藥分工分業，但若極少數藥局未作好把關，如未依照醫師處方開藥、私下賣不合法的藥物、讓不具藥師身分的人調劑等，社區藥局的信賴將會受到動搖。

消基會名譽董事長謝天仁表示，健保署宜審慎思考善用品質指標這項工具，藉由資訊公開，讓一再違規或有涉及重大情節的少數不良藥局退場，為民眾把關用藥品質，並提升對社區藥局的信心。

健保

相關新聞

影／浪漫粉紅美 陽明山平菁街櫻花盛開

2018-01-27 15:15

加油錢到底怎麼算？ 員工詳解讓網友跪著看完

2018-01-27 10:30

明起中部以北降雨機率高 周四變乾冷「不排除寒流」

2018-01-27 09:55

28日晚起變天 強冷空氣籠罩全台逾一週

2018-01-27 09:40

學測國寫首度施測 考腦科學及季節的感思

2018-01-27 17:13

只能被推著前進！電玩展周末人潮塞爆世貿一館

2018-01-27 17:02

影／新北退役搜救犬 首辦認養儀式

2018-01-27 16:56

為管中閔抱屈？ 中研院長：應回歸事實

2018-01-27 16:51

下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21

2指標看藥局品質 醫改會：幫助有限

2018-01-27 13:15

改善居住環境 綠美化掌握3步驟

2018-01-27 13:03

米其林一星主廚 驚艷台灣

2018-01-27 13:00

烤鴨七吃 饕客排隊

2018-01-27 13:00

職人級日本料理 大口啖肥厚生魚片

2018-01-27 13:00

寒假出國避免帶回疫病 疾管署籲做好預防措施

2018-01-27 12:51

沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04

世界第三毒水母現蹤東海岸 醫籲勿碰觸

2018-01-27 11:18

出國旅行注意衛生 別把傳染病當紀念品

2018-01-27 10:46

桃機動線1月27日起變更 用路人依指標、速限駕駛

2018-01-27 08:00

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07

凌晨0時31分 台東規模4.1地震

2018-01-27 00:55

我最需要的健康檢查／罹癌後發現…健檢報告早知道

2018-01-27 00:53

奪命癌王…胰臟癌新藥試驗中

2018-01-27 00:53

老了更要追夢 葉金川玩跳傘

2018-01-27 00:48

科普好健康／隱睪症 尋找「蛋蛋」大冒險

2018-01-27 00:47

怎能不管？抽電子煙解癮 竟是嗑毒…

2018-01-27 00:17

不算菸？電子煙竄校園 防制法還躺在立院…

2018-01-27 00:09

今低溫12度 明起冷氣團接力發威

2018-01-26 23:51

台灣大 連11年陪獨居長輩圍爐

2018-01-26 23:39

蘇花改東澳段將通 蘇澳市區不會再塞爆

2018-01-26 23:29

諾羅病毒作崇 中市近1個月6起逾百人中鏢

2018-01-26 23:27

春節「宜」搭客運 尖峰班距3-5分鐘

2018-01-26 23:17

北捷文湖線冒火花 區段停駛30分鐘1800人受影響

2018-01-26 20:54

花蓮觀光人次下滑 東大門夜市逆勢成長

2018-01-26 20:28

愛美又怕痛 做醫美全身麻醉增風險

2018-01-26 20:08

長照支付新制惹民怨 衛福部長：3到6個月後再檢討

2018-01-26 19:58

乘客被迫下車！文湖線軌道冒火花 北捷6站暫停營運

2018-01-26 19:22

老後寫99項夢想清單 前衛生署長葉金川高空跳傘

2018-01-26 18:11
看更多

熱門文章

加油錢到底怎麼算？ 員工詳解讓網友跪著看完

2018-01-27 10:30

乘客被迫下車！文湖線軌道冒火花 北捷6站暫停營運

2018-01-26 19:22

月入14k買iPhoneX 男友：花錢太誇張想放生

2018-01-26 17:33

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

這是梅花鹿還是山羌？可憐小動物幸運獲救

2018-01-27 11:49

長照支付新制惹民怨 衛福部長：3到6個月後再檢討

2018-01-26 19:58

北捷文湖線冒火花 區段停駛30分鐘1800人受影響

2018-01-26 20:54

清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07

露營貨車開放個人申請牌照 滅火器列定檢項目

2018-01-26 17:24

今日星座運勢／射手 溝通方式決定運勢 傾聽贏得愛

2018-01-27 00:00

老後寫99項夢想清單 前衛生署長葉金川高空跳傘

2018-01-26 18:11

蘇花改東澳段將通 蘇澳市區不會再塞爆

2018-01-26 23:29

不算菸？電子煙竄校園 防制法還躺在立院…

2018-01-27 00:09

凌晨0時31分 台東規模4.1地震

2018-01-27 00:55

明起中部以北降雨機率高 周四變乾冷「不排除寒流」

2018-01-27 09:55

做工很辛勞 職業工會會員健保費與公務員脫鉤

2018-01-26 17:30

生活趣聞／意義大不同

2018-01-27 07:05

李英愛一出手 DELVAUX包款貴氣加三分

2018-01-26 22:57

我最需要的健康檢查／罹癌後發現…健檢報告早知道

2018-01-27 00:53

花蓮觀光人次下滑 東大門夜市逆勢成長

2018-01-26 20:28

28日晚起變天 強冷空氣籠罩全台逾一週

2018-01-27 09:40

下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21

世界第三毒水母現蹤東海岸 醫籲勿碰觸

2018-01-27 11:18

怎能不管？抽電子煙解癮 竟是嗑毒…

2018-01-27 00:17

閱讀生活／夏天的沙拉 冬天的濃湯

2018-01-27 07:09

新北4退役搜救犬找到新家 認養人：怕牠小蠻腰不見

2018-01-27 12:16

3隻小老虎纏著你喝奶！限時保育員體驗 肥肥肉球超萌

2018-01-26 23:26

為管中閔抱屈？ 中研院長：應回歸事實

2018-01-27 16:51

小山羌落難 遊客急送仍難挽回生命

2018-01-27 16:03

愛美又怕痛 做醫美全身麻醉增風險

2018-01-26 20:08

瓷器大師克麗絲安特曼首次來台 展現華麗美瓷藝術

2018-01-26 18:12

影／浪漫粉紅美 陽明山平菁街櫻花盛開

2018-01-27 15:15

中華航空試航加州安大略 滿載好彩頭

2018-01-27 09:25

健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03

學測國寫首度施測 考腦科學及季節的感思

2018-01-27 17:13

沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04

年後換頭路 中鋼、台船都徵才

2018-01-26 23:09

春節「宜」搭客運 尖峰班距3-5分鐘

2018-01-26 23:17

今低溫12度 明起冷氣團接力發威

2018-01-26 23:51

3大守則 春節長假「健健美」

2018-01-26 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top