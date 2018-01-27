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改善居住環境 綠美化掌握3步驟

2018-01-27 13:03聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

餐桌簡單擺上一束玫瑰，新鮮的外觀和香味，成為最佳迎賓花。 信義居家／提供
餐桌簡單擺上一束玫瑰，新鮮的外觀和香味，成為最佳迎賓花。 信義居家／提供
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植物需要行光合作用，人也需要光的照拂來維持生活的活力，很多人喜歡在室內種植綠色植物，除了美化空間之外，某些特定植物也具有讓居家空氣更清新的淨化效果，不僅對健康有好處，也改善居住環境，創造建築、人與自然和諧生存的空間。

關於居家綠美化，信義居家服務中心建議掌握三步驟，讓陽光貫穿生活的每一個角落，並透過自然的素材，即可打造閒適放鬆的居家氛圍，就算不出門，宅在家裡，也能體驗一段療癒的芬多精假期，完全符合忙碌現代人的紓壓需求。

1.重視日常科學管理

室內綠化的好壞取決於室內植物生長得是否旺盛美觀，要想使室內綠色植物在水、肥、土等生長條件的基礎上生長旺盛，就必須注意其光照、溫度、濕度、通風等生態條件，唯有重視日常的科學管理，才能有利植物生長和長期保存最佳綠化效果。

一面利用各式家具產生高低層次，一面配置盆栽，將大小、外形互異的植物比鄰放置，可增...
一面利用各式家具產生高低層次，一面配置盆栽，將大小、外形互異的植物比鄰放置，可增加外觀上的變化。 信義居家／提供
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2.綠化植物的選擇

室內最適合放置三種類型的植物，「能吸收有毒化學物質的植物」，例如常青藤、鐵樹、菊花、金橘、石榴、半支蓮、月季花、山茶、石榴、米蘭、雛菊、臘梅、萬壽菊等是天然的清道夫，可以清除空氣中的有害物質，如二氧化硫、氯、乙醚、乙烯、一氧化碳、過氧化氮等有害物。

能驅蚊蟲、殺病菌

「能驅蚊蟲的植物」，隨著天氣轉暖，能驅蚊的植物成了人們關注的焦點，蚊淨香草散發清新淡雅的檸檬香，在室內有很好的驅蚊效果，對人體也沒有毒副作用，溫度越高，其散發的香越多，驅蚊效果越好，一種名為除蟲菊的植物含有除蟲菊酯，也能有效驅除蚊蟲。

「能殺病菌的植物」，玫瑰、桂花、紫羅蘭、茉莉、檸檬、薔薇、石竹、鈴蘭、紫薇等芳香花卉產生的揮發性油類，具有顯著的殺菌作用，仙人掌等原產於熱帶乾旱地區的多肉植物，其肉質莖上的氣孔白天關閉，夜間打開，在吸收二氧化碳的同時，製造氧氣，使室內空氣中的負離子濃度增加。

活用小盆栽與新鮮果盤搭配，散發獨特的芳香，讓人看了神清氣爽。 信義居家／提供
活用小盆栽與新鮮果盤搭配，散發獨特的芳香，讓人看了神清氣爽。 信義居家／提供
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3.份量感和配色均衡

植物是室內布置的一部分，將這些有份量的植物與家具和雜貨均衡配置，如冷水麻、橄欖等這類葉形小且枝葉能輕柔伸展開的植物，並活用牆面和小型家具的角落展示區，統一家具和雜貨的色調，來突顯柔和的綠色調，即可營造讓家人感到舒適安穩、心情愉悅的空間。

信義居家表示，只要掌握上述三原則，便可在自己的生活空間裡，帶來清新舒適、寧靜祥和的室內空間處理方式，營造一室綠色的自然洋溢。

從賣場買回來的小盆栽通常盆器不是很美觀，HOLA表示，只要準備紙碗、紙杯、竹筷、手套、砂紙、培養土、水泥砂、水等材料，即可可自己動手改裝成時下流行的水泥盆栽。

動手改裝水泥盆栽

作法：把水和水泥粉以1：5比例均勻攪拌後倒入紙碗，將水泥漿輕拍，避免過多空氣殘留，把紙杯用力的壓在裝有水泥漿的紙碗裡，型成同心圓樣式，靜置1日至2日，水泥乾燥後即可脫模，以砂紙磨平整水泥盆器，挑選與盆器大小比例相仿的多肉植物，並取出整株多肉植物移至水泥盆，再將土壤填進水泥盆栽，並加少許水，讓土壤更緊密，即可完成。也可以用瓦楞紙圍成三角形、心形等不同形狀模型，做成各式造型的水泥盆器。

自己動手做水泥盆栽，不但為居家添綠意，也能創造生活樂趣。 HOLA／提供
自己動手做水泥盆栽，不但為居家添綠意，也能創造生活樂趣。 HOLA／提供
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多肉植物綠美化綠屋頂

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