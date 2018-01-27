米其林一星主廚 驚艷台灣

甜碗豆．焦香白巧．薄荷 圖／晶華提供 分享 facebook

台北晶華酒店的麗晶精品在1月打造了一個全新的飲食實驗空間「Taste Lab」，做為客座主廚的長期駐店空間，首波邀請米其林一星PATINA餐廳前主廚李皞（Paul Lee）擔綱。

李皞曾在Joel Robuchon旗下LAtelier de Joel Robuchon、西班牙米其林三星餐廳 Martin Berasatagui、拉斯維加斯頂級酒店法國餐廳Le Cirque等知名餐廳工作，料理擁有多元風情，或許是遊歷全球城市的工作經驗，抑或是美國洛杉磯養成的繽紛文化。

他說，LA有來自世界的美食，廚師的標準不會拘泥傳統的味道，不會受到既定印象影響，食客也擁有開放、包容的態度去欣賞、品味美食。

Taste Lab有13道創意料理，不少是台灣常見的美食，換個演繹手法，同樣令人驚艷。

雞皮疙瘩

例如這道「雞皮疙瘩」，乍看是台灣鹽酥雞常見的炸雞皮，手法和口感卻更加細膩，原來，主廚以西班牙經典炸豬皮的手法，得先去除油脂、風乾再高溫油炸，沾上花椒美乃滋，入口爽脆。

鯛魚燒不燒 圖／晶華提供 分享 facebook

鯛魚燒不燒

還有一道主菜「鯛魚燒不燒」，主廚在魚肚內塞入辛香料，外裹鹽麵團去烤，上桌後再敲開食用，是正統法式料理之一，也代表主廚保留食物原味的用心。

不是牛肉麵 圖／晶華提供 分享 facebook

不是牛肉麵

若說到印象最深的一道菜，應屬「不是牛肉麵」。

甫一上桌，燉煮的帶骨牛小排是許多人習慣的美食，但是又有股微微的香氣不太一樣；沒錯！是牛肉麵的味道，主廚將酸菜風乾打成粉末，搭配紅燒牛肉醬汁，雖然看不出牛肉麵的形體，但繚繞鼻腔的香氣卻不斷提醒你：這是牛肉麵！

「鴨吃草」是在球型甜甜圈填入鴨肝慕斯，搭配草莓果醬，撒上雪白糖霜，甜中帶著微鹹，濃郁又有酸爽，衝突的美味令人印象深刻。

還有一道「蛋上加蛋」是傳統蔥油餅夾蛋的創意版，雖然看似墨西哥塔可餅，其實早已換成蔥油餅，內餡夾著海膽、明太子與炒蛋，中西合併卻又非常搭配。

哪裡吃

台北晶華酒店麗晶精品地下二樓

電話：02-2521-5000轉Taste Lab 3092