親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

107年大學學測 完整試題解答看這裡

米其林一星主廚 驚艷台灣

2018-01-27 13:00聯合晚報 文／黃冠穎

甜碗豆．焦香白巧．薄荷 圖／晶華提供
甜碗豆．焦香白巧．薄荷 圖／晶華提供
分享

台北晶華酒店的麗晶精品在1月打造了一個全新的飲食實驗空間「Taste Lab」，做為客座主廚的長期駐店空間，首波邀請米其林一星PATINA餐廳前主廚李皞（Paul Lee）擔綱。

李皞曾在Joel Robuchon旗下LAtelier de Joel Robuchon、西班牙米其林三星餐廳 Martin Berasatagui、拉斯維加斯頂級酒店法國餐廳Le Cirque等知名餐廳工作，料理擁有多元風情，或許是遊歷全球城市的工作經驗，抑或是美國洛杉磯養成的繽紛文化。

他說，LA有來自世界的美食，廚師的標準不會拘泥傳統的味道，不會受到既定印象影響，食客也擁有開放、包容的態度去欣賞、品味美食。

Taste Lab有13道創意料理，不少是台灣常見的美食，換個演繹手法，同樣令人驚艷。

雞皮疙瘩

例如這道「雞皮疙瘩」，乍看是台灣鹽酥雞常見的炸雞皮，手法和口感卻更加細膩，原來，主廚以西班牙經典炸豬皮的手法，得先去除油脂、風乾再高溫油炸，沾上花椒美乃滋，入口爽脆。

鯛魚燒不燒 圖／晶華提供
鯛魚燒不燒 圖／晶華提供
分享

鯛魚燒不燒

還有一道主菜「鯛魚燒不燒」，主廚在魚肚內塞入辛香料，外裹鹽麵團去烤，上桌後再敲開食用，是正統法式料理之一，也代表主廚保留食物原味的用心。

不是牛肉麵 圖／晶華提供
不是牛肉麵 圖／晶華提供
分享

不是牛肉麵

若說到印象最深的一道菜，應屬「不是牛肉麵」。

甫一上桌，燉煮的帶骨牛小排是許多人習慣的美食，但是又有股微微的香氣不太一樣；沒錯！是牛肉麵的味道，主廚將酸菜風乾打成粉末，搭配紅燒牛肉醬汁，雖然看不出牛肉麵的形體，但繚繞鼻腔的香氣卻不斷提醒你：這是牛肉麵！

「鴨吃草」是在球型甜甜圈填入鴨肝慕斯，搭配草莓果醬，撒上雪白糖霜，甜中帶著微鹹，濃郁又有酸爽，衝突的美味令人印象深刻。

還有一道「蛋上加蛋」是傳統蔥油餅夾蛋的創意版，雖然看似墨西哥塔可餅，其實早已換成蔥油餅，內餡夾著海膽、明太子與炒蛋，中西合併卻又非常搭配。

哪裡吃

台北晶華酒店麗晶精品地下二樓

電話：02-2521-5000轉Taste Lab 3092

創意料理米其林

相關新聞

影／浪漫粉紅美 陽明山平菁街櫻花盛開

2018-01-27 15:15

健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03

加油錢到底怎麼算？ 員工詳解讓網友跪著看完

2018-01-27 10:30

明起中部以北降雨機率高 周四變乾冷「不排除寒流」

2018-01-27 09:55

28日晚起變天 強冷空氣籠罩全台逾一週

2018-01-27 09:40

學測國寫首度施測 考腦科學及季節的感思

2018-01-27 17:13

只能被推著前進！電玩展周末人潮塞爆世貿一館

2018-01-27 17:02

影／新北退役搜救犬 首辦認養儀式

2018-01-27 16:56

為管中閔抱屈？ 中研院長：應回歸事實

2018-01-27 16:51

下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21

2指標看藥局品質 醫改會：幫助有限

2018-01-27 13:15

改善居住環境 綠美化掌握3步驟

2018-01-27 13:03

烤鴨七吃 饕客排隊

2018-01-27 13:00

職人級日本料理 大口啖肥厚生魚片

2018-01-27 13:00

寒假出國避免帶回疫病 疾管署籲做好預防措施

2018-01-27 12:51

沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04

世界第三毒水母現蹤東海岸 醫籲勿碰觸

2018-01-27 11:18

出國旅行注意衛生 別把傳染病當紀念品

2018-01-27 10:46

桃機動線1月27日起變更 用路人依指標、速限駕駛

2018-01-27 08:00

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07

凌晨0時31分 台東規模4.1地震

2018-01-27 00:55

我最需要的健康檢查／罹癌後發現…健檢報告早知道

2018-01-27 00:53

奪命癌王…胰臟癌新藥試驗中

2018-01-27 00:53

老了更要追夢 葉金川玩跳傘

2018-01-27 00:48

科普好健康／隱睪症 尋找「蛋蛋」大冒險

2018-01-27 00:47

怎能不管？抽電子煙解癮 竟是嗑毒…

2018-01-27 00:17

不算菸？電子煙竄校園 防制法還躺在立院…

2018-01-27 00:09

今低溫12度 明起冷氣團接力發威

2018-01-26 23:51

台灣大 連11年陪獨居長輩圍爐

2018-01-26 23:39

蘇花改東澳段將通 蘇澳市區不會再塞爆

2018-01-26 23:29

諾羅病毒作崇 中市近1個月6起逾百人中鏢

2018-01-26 23:27

春節「宜」搭客運 尖峰班距3-5分鐘

2018-01-26 23:17

北捷文湖線冒火花 區段停駛30分鐘1800人受影響

2018-01-26 20:54

花蓮觀光人次下滑 東大門夜市逆勢成長

2018-01-26 20:28

愛美又怕痛 做醫美全身麻醉增風險

2018-01-26 20:08

長照支付新制惹民怨 衛福部長：3到6個月後再檢討

2018-01-26 19:58

乘客被迫下車！文湖線軌道冒火花 北捷6站暫停營運

2018-01-26 19:22

老後寫99項夢想清單 前衛生署長葉金川高空跳傘

2018-01-26 18:11
看更多

熱門文章

加油錢到底怎麼算？ 員工詳解讓網友跪著看完

2018-01-27 10:30

乘客被迫下車！文湖線軌道冒火花 北捷6站暫停營運

2018-01-26 19:22

月入14k買iPhoneX 男友：花錢太誇張想放生

2018-01-26 17:33

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

這是梅花鹿還是山羌？可憐小動物幸運獲救

2018-01-27 11:49

長照支付新制惹民怨 衛福部長：3到6個月後再檢討

2018-01-26 19:58

北捷文湖線冒火花 區段停駛30分鐘1800人受影響

2018-01-26 20:54

清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07

露營貨車開放個人申請牌照 滅火器列定檢項目

2018-01-26 17:24

今日星座運勢／射手 溝通方式決定運勢 傾聽贏得愛

2018-01-27 00:00

老後寫99項夢想清單 前衛生署長葉金川高空跳傘

2018-01-26 18:11

蘇花改東澳段將通 蘇澳市區不會再塞爆

2018-01-26 23:29

不算菸？電子煙竄校園 防制法還躺在立院…

2018-01-27 00:09

凌晨0時31分 台東規模4.1地震

2018-01-27 00:55

明起中部以北降雨機率高 周四變乾冷「不排除寒流」

2018-01-27 09:55

做工很辛勞 職業工會會員健保費與公務員脫鉤

2018-01-26 17:30

生活趣聞／意義大不同

2018-01-27 07:05

李英愛一出手 DELVAUX包款貴氣加三分

2018-01-26 22:57

我最需要的健康檢查／罹癌後發現…健檢報告早知道

2018-01-27 00:53

花蓮觀光人次下滑 東大門夜市逆勢成長

2018-01-26 20:28

28日晚起變天 強冷空氣籠罩全台逾一週

2018-01-27 09:40

下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21

世界第三毒水母現蹤東海岸 醫籲勿碰觸

2018-01-27 11:18

怎能不管？抽電子煙解癮 竟是嗑毒…

2018-01-27 00:17

閱讀生活／夏天的沙拉 冬天的濃湯

2018-01-27 07:09

新北4退役搜救犬找到新家 認養人：怕牠小蠻腰不見

2018-01-27 12:16

3隻小老虎纏著你喝奶！限時保育員體驗 肥肥肉球超萌

2018-01-26 23:26

為管中閔抱屈？ 中研院長：應回歸事實

2018-01-27 16:51

小山羌落難 遊客急送仍難挽回生命

2018-01-27 16:03

愛美又怕痛 做醫美全身麻醉增風險

2018-01-26 20:08

瓷器大師克麗絲安特曼首次來台 展現華麗美瓷藝術

2018-01-26 18:12

影／浪漫粉紅美 陽明山平菁街櫻花盛開

2018-01-27 15:15

中華航空試航加州安大略 滿載好彩頭

2018-01-27 09:25

健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03

學測國寫首度施測 考腦科學及季節的感思

2018-01-27 17:13

沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04

年後換頭路 中鋼、台船都徵才

2018-01-26 23:09

春節「宜」搭客運 尖峰班距3-5分鐘

2018-01-26 23:17

今低溫12度 明起冷氣團接力發威

2018-01-26 23:51

3大守則 春節長假「健健美」

2018-01-26 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top