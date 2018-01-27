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烤鴨七吃 饕客排隊

2018-01-27 13:00聯合晚報 文／黃冠穎

烤鴨七吃 圖／黃冠穎
烤鴨七吃 圖／黃冠穎
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鮮果炒鴨絲 圖／黃冠穎
鮮果炒鴨絲 圖／黃冠穎
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●一家餐廳要在美食之都台南站穩腳步可不簡單，而台南晶英酒店做到了！中餐廳晶英軒「烤鴨七吃」將烤鴨發揮得淋漓盡致，加上依節氣進行小改款，每次上門都會有些變化，擄獲當地資深老饕的味蕾。

「人等鴨，不是鴨等人啊！」台南晶英酒店行政總主廚盧偉強在烤鴨上桌前的空檔，隨興地聊著家常，一等烤鴨上砧板，刷刷地手起刀落，光看著就餓了起來。

片皮鴨捲手工餅

廣東人吃鴨最愛胸前部位，極嫩，一邊可片出八片，包著清香的蝦夷蔥餅皮，包上三星蔥、小黃瓜，以及獨門的甜麵醬，肉質軟嫩不柴，滿足感爆表。

台南晶英選用3.5公斤左右的大母鴨，使用廣式掛爐烤法，得先醃上兩天，淋上醋水先風乾再冰鎮，最後以180度C烤一個小時以上，因為先經過皮肉收縮的過程，油脂在料理途中較不易流失，也成為口感上的決勝關鍵。

盧偉強的烤鴨從三吃到七吃都可，這一天，七吃除了片皮鴨捲手工餅之外，還有冬瓜薏仁鴨湯、薑蔥炒鴨架、鮮果炒鴨絲、蔬菜鴨絲關廟麵、青菜鴨絲粥，以及小籠包，將鴨子每個部位的美味發揮到極致。

片皮鴨捲手工餅 圖／黃冠穎
片皮鴨捲手工餅 圖／黃冠穎
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蔬菜鴨絲關廟麵 圖／黃冠穎
蔬菜鴨絲關廟麵 圖／黃冠穎
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冬瓜薏仁鴨湯

在冬天，冬瓜薏仁鴨湯以鴨骨熬製12小時，再加入蒸得通透的薏仁，暖胃又暖心。

接著是薑蔥炒鴨架，以鴨背肉為主，加入蠔油、醬油、鴨油爆炒，起鍋前再嗆紹興酒引出鑊氣，口味濃郁。

鮮果炒鴨絲可裹著生菜食用，是鴨鬆的改良版；將鴨腿肉切絲，以蘋果絲、韭菜花、油條與鴨油拌炒，清爽風味正可中和前道菜的重口味。

蔬菜鴨絲關廟麵使用台南名產關廟麵，加上高麗菜、韭黃、香菇絲，拌上鴨油，最能引出自然的甜味，搭配軟嫩的胸肉最合適。

小籠包一樣使用鴨腿部位，加入些微豬肉增加黏性，講究地摺成20摺，茴香賦予淡淡的清香。

青菜鴨絲粥

青菜鴨絲粥是許多饕客最難忘的美味，盧偉強先將青江菜切碎，以白米慢慢熬煮12小時，讓時間靜靜地把蔬菜、白米、鴨肉的天然清甜融為一體。

台南晶英的烤鴨因為大受歡迎，許多企業行號、豪宅私廚都力邀外燴，偏偏盧偉強絕不允許任何誤差影響品質，想一嘗可得親自登門一趟了。

哪裡吃

台南晶英酒店晶英軒

電話：06-213-6290

烤鴨晶英酒店

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