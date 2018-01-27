職人級日本料理 大口啖肥厚生魚片

鮭魚滿滿丼 圖／黃冠穎 分享 facebook

鮭魚滿滿在新北市板橋區是當地小有名氣的平價日式料理店，料理長陳昱均創業九年來料好實在，溫馨的風格累積不少忠實粉絲。

鮭魚滿滿原本以桌菜為主，不過因人口結構改變，獨享或雙人經濟崛起，在去年6月轉型，以丼飯做為主力商品，價格同樣親民。

陳昱均原本在餐飲大集團負責自助餐的日本料理，甚至協助前往新加坡展店，不過，卻為愛留在台灣，放棄在新加坡發展的機會。

「還是小店好，親力親為才能學到日本料理的精髓」，他說。

陳昱均選擇台灣人最愛的鮭魚做為主力商品，「生吃或炙燒都有不同風味」。也為了壓低成本，整條整條的進貨，雖然成本可壓低近半，卻得傷腦筋活用損耗的部位。

「魚頭、下巴可以烤，骨頭熬湯」，陳昱均舉例，把量做大，才能有效壓低成本。

佐野手作六貫握壽司

鮭魚滿滿的當家菜色是「佐野手作六貫握壽司」，佐野是陳昱均的日本名字，象徵職人的自豪。

六貫之中，鮭魚、干貝、蝦子至少各有一貫，其餘則視當日漁獲，這天是旗魚、紅魽和鮪魚，若是油脂少、鮮度高的魚種，陳昱均還會以明太子炙燒引出風味。

佐野手作六貫握壽司 圖／黃冠穎 分享 facebook

鮭魚滿滿丼

另一項主力商品「鮭魚滿滿丼」定價240元，搭配海帶絲、玉子燒等小菜，加上七大片約140公克鮭魚生魚片，其中有四片赤身、三片肚肉，赤身最能品嘗出魚肉鮮甜，肚肉豐美的油脂則令人難忘。

招牌海鮮丼

「招牌海鮮丼」則有鮭魚、鮪魚、紅魽、黃金魚、胭脂蝦、干貝、花枝等滿滿好料，最適合海鮮重度愛好者吃到過癮。

值得一提的是，通常外面市售鮭魚生魚片的魚肉約15公克，而鮭魚滿滿的標準規格落在20至25公克，看起來就是壯觀。

招牌海鮮丼 圖／黃冠穎 分享 facebook

炸豬排丼

日本常見的「炸豬排丼」，陳昱均也有獨特巧思，考量客人的偏好，他的炸豬排丼不會放入醬汁煮軟，保留酥脆的口感。

鮭魚滿滿也有些創意料理，例如「炸蝦水晶壽司」以越南春捲皮取代海苔，包上生菜與炸蝦，上下分別以偏甜的日式和台式美乃滋提味，風味別具。

炸豬排丼 圖／黃冠穎 分享 facebook

哪裡吃

鮭魚滿滿

電話：02-2255-7878