親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

107年大學學測 完整試題解答看這裡

職人級日本料理 大口啖肥厚生魚片

2018-01-27 13:00聯合晚報 文／黃冠穎

鮭魚滿滿丼 圖／黃冠穎
鮭魚滿滿丼 圖／黃冠穎
分享

鮭魚滿滿在新北市板橋區是當地小有名氣的平價日式料理店，料理長陳昱均創業九年來料好實在，溫馨的風格累積不少忠實粉絲。

鮭魚滿滿原本以桌菜為主，不過因人口結構改變，獨享或雙人經濟崛起，在去年6月轉型，以丼飯做為主力商品，價格同樣親民。

陳昱均原本在餐飲大集團負責自助餐的日本料理，甚至協助前往新加坡展店，不過，卻為愛留在台灣，放棄在新加坡發展的機會。

「還是小店好，親力親為才能學到日本料理的精髓」，他說。

陳昱均選擇台灣人最愛的鮭魚做為主力商品，「生吃或炙燒都有不同風味」。也為了壓低成本，整條整條的進貨，雖然成本可壓低近半，卻得傷腦筋活用損耗的部位。

「魚頭、下巴可以烤，骨頭熬湯」，陳昱均舉例，把量做大，才能有效壓低成本。

佐野手作六貫握壽司

鮭魚滿滿的當家菜色是「佐野手作六貫握壽司」，佐野是陳昱均的日本名字，象徵職人的自豪。

六貫之中，鮭魚、干貝、蝦子至少各有一貫，其餘則視當日漁獲，這天是旗魚、紅魽和鮪魚，若是油脂少、鮮度高的魚種，陳昱均還會以明太子炙燒引出風味。

佐野手作六貫握壽司 圖／黃冠穎
佐野手作六貫握壽司 圖／黃冠穎
分享

鮭魚滿滿丼

另一項主力商品「鮭魚滿滿丼」定價240元，搭配海帶絲、玉子燒等小菜，加上七大片約140公克鮭魚生魚片，其中有四片赤身、三片肚肉，赤身最能品嘗出魚肉鮮甜，肚肉豐美的油脂則令人難忘。

招牌海鮮丼

「招牌海鮮丼」則有鮭魚、鮪魚、紅魽、黃金魚、胭脂蝦、干貝、花枝等滿滿好料，最適合海鮮重度愛好者吃到過癮。

值得一提的是，通常外面市售鮭魚生魚片的魚肉約15公克，而鮭魚滿滿的標準規格落在20至25公克，看起來就是壯觀。

招牌海鮮丼 圖／黃冠穎
招牌海鮮丼 圖／黃冠穎
分享

炸豬排丼

日本常見的「炸豬排丼」，陳昱均也有獨特巧思，考量客人的偏好，他的炸豬排丼不會放入醬汁煮軟，保留酥脆的口感。

鮭魚滿滿也有些創意料理，例如「炸蝦水晶壽司」以越南春捲皮取代海苔，包上生菜與炸蝦，上下分別以偏甜的日式和台式美乃滋提味，風味別具。

炸豬排丼 圖／黃冠穎
炸豬排丼 圖／黃冠穎
分享

哪裡吃

鮭魚滿滿

電話：02-2255-7878

日本料理生魚片

相關新聞

影／浪漫粉紅美 陽明山平菁街櫻花盛開

2018-01-27 15:15

健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03

加油錢到底怎麼算？ 員工詳解讓網友跪著看完

2018-01-27 10:30

明起中部以北降雨機率高 周四變乾冷「不排除寒流」

2018-01-27 09:55

28日晚起變天 強冷空氣籠罩全台逾一週

2018-01-27 09:40

學測國寫首度施測 考腦科學及季節的感思

2018-01-27 17:13

只能被推著前進！電玩展周末人潮塞爆世貿一館

2018-01-27 17:02

影／新北退役搜救犬 首辦認養儀式

2018-01-27 16:56

為管中閔抱屈？ 中研院長：應回歸事實

2018-01-27 16:51

下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21

2指標看藥局品質 醫改會：幫助有限

2018-01-27 13:15

改善居住環境 綠美化掌握3步驟

2018-01-27 13:03

米其林一星主廚 驚艷台灣

2018-01-27 13:00

烤鴨七吃 饕客排隊

2018-01-27 13:00

寒假出國避免帶回疫病 疾管署籲做好預防措施

2018-01-27 12:51

沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04

世界第三毒水母現蹤東海岸 醫籲勿碰觸

2018-01-27 11:18

出國旅行注意衛生 別把傳染病當紀念品

2018-01-27 10:46

桃機動線1月27日起變更 用路人依指標、速限駕駛

2018-01-27 08:00

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07

凌晨0時31分 台東規模4.1地震

2018-01-27 00:55

我最需要的健康檢查／罹癌後發現…健檢報告早知道

2018-01-27 00:53

奪命癌王…胰臟癌新藥試驗中

2018-01-27 00:53

老了更要追夢 葉金川玩跳傘

2018-01-27 00:48

科普好健康／隱睪症 尋找「蛋蛋」大冒險

2018-01-27 00:47

怎能不管？抽電子煙解癮 竟是嗑毒…

2018-01-27 00:17

不算菸？電子煙竄校園 防制法還躺在立院…

2018-01-27 00:09

今低溫12度 明起冷氣團接力發威

2018-01-26 23:51

台灣大 連11年陪獨居長輩圍爐

2018-01-26 23:39

蘇花改東澳段將通 蘇澳市區不會再塞爆

2018-01-26 23:29

諾羅病毒作崇 中市近1個月6起逾百人中鏢

2018-01-26 23:27

春節「宜」搭客運 尖峰班距3-5分鐘

2018-01-26 23:17

北捷文湖線冒火花 區段停駛30分鐘1800人受影響

2018-01-26 20:54

花蓮觀光人次下滑 東大門夜市逆勢成長

2018-01-26 20:28

愛美又怕痛 做醫美全身麻醉增風險

2018-01-26 20:08

長照支付新制惹民怨 衛福部長：3到6個月後再檢討

2018-01-26 19:58

乘客被迫下車！文湖線軌道冒火花 北捷6站暫停營運

2018-01-26 19:22

老後寫99項夢想清單 前衛生署長葉金川高空跳傘

2018-01-26 18:11
看更多

熱門文章

加油錢到底怎麼算？ 員工詳解讓網友跪著看完

2018-01-27 10:30

乘客被迫下車！文湖線軌道冒火花 北捷6站暫停營運

2018-01-26 19:22

月入14k買iPhoneX 男友：花錢太誇張想放生

2018-01-26 17:33

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

這是梅花鹿還是山羌？可憐小動物幸運獲救

2018-01-27 11:49

長照支付新制惹民怨 衛福部長：3到6個月後再檢討

2018-01-26 19:58

北捷文湖線冒火花 區段停駛30分鐘1800人受影響

2018-01-26 20:54

清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07

露營貨車開放個人申請牌照 滅火器列定檢項目

2018-01-26 17:24

今日星座運勢／射手 溝通方式決定運勢 傾聽贏得愛

2018-01-27 00:00

老後寫99項夢想清單 前衛生署長葉金川高空跳傘

2018-01-26 18:11

蘇花改東澳段將通 蘇澳市區不會再塞爆

2018-01-26 23:29

不算菸？電子煙竄校園 防制法還躺在立院…

2018-01-27 00:09

凌晨0時31分 台東規模4.1地震

2018-01-27 00:55

明起中部以北降雨機率高 周四變乾冷「不排除寒流」

2018-01-27 09:55

做工很辛勞 職業工會會員健保費與公務員脫鉤

2018-01-26 17:30

生活趣聞／意義大不同

2018-01-27 07:05

李英愛一出手 DELVAUX包款貴氣加三分

2018-01-26 22:57

我最需要的健康檢查／罹癌後發現…健檢報告早知道

2018-01-27 00:53

花蓮觀光人次下滑 東大門夜市逆勢成長

2018-01-26 20:28

28日晚起變天 強冷空氣籠罩全台逾一週

2018-01-27 09:40

下周雨神同行 寒流恐來襲

2018-01-27 13:21

世界第三毒水母現蹤東海岸 醫籲勿碰觸

2018-01-27 11:18

怎能不管？抽電子煙解癮 竟是嗑毒…

2018-01-27 00:17

閱讀生活／夏天的沙拉 冬天的濃湯

2018-01-27 07:09

新北4退役搜救犬找到新家 認養人：怕牠小蠻腰不見

2018-01-27 12:16

3隻小老虎纏著你喝奶！限時保育員體驗 肥肥肉球超萌

2018-01-26 23:26

為管中閔抱屈？ 中研院長：應回歸事實

2018-01-27 16:51

小山羌落難 遊客急送仍難挽回生命

2018-01-27 16:03

愛美又怕痛 做醫美全身麻醉增風險

2018-01-26 20:08

瓷器大師克麗絲安特曼首次來台 展現華麗美瓷藝術

2018-01-26 18:12

影／浪漫粉紅美 陽明山平菁街櫻花盛開

2018-01-27 15:15

中華航空試航加州安大略 滿載好彩頭

2018-01-27 09:25

健保署擬2指標看藥局品質 醫改會：對民眾幫助有限

2018-01-27 11:03

學測國寫首度施測 考腦科學及季節的感思

2018-01-27 17:13

沒有戒掉的菸 讓癌症末期病人最懊悔

2018-01-27 12:04

年後換頭路 中鋼、台船都徵才

2018-01-26 23:09

春節「宜」搭客運 尖峰班距3-5分鐘

2018-01-26 23:17

今低溫12度 明起冷氣團接力發威

2018-01-26 23:51

3大守則 春節長假「健健美」

2018-01-26 18:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top