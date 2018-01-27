吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，這一小股冷空氣的最低氣溫，岀現在今天凌晨，基隆13.3度、蘇澳13.5度，比昨晨下降約3度。今晨迎風面有較多的中低層雲，背風面雲層少；東北部及北海岸仍有降雨、已較昨日緩和。

今天白天至明天上半天東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升；他說，但早晚仍偏涼微冷，低溫約回升2、3度。明天鋒面在台灣附近蘊釀，明下午起水氣增多、降雨機率提高、天氣轉變。明晚鋒面南下，明顯降雨、氣溫下降。

他指出，最新歐洲模式模擬，下周六北半球500百帕天氣圖呈現長波型態，太平洋阻塞高壓脊與歐亞大陸的高壓脊通過極區附近相連，阻礙天氣系統的移動，顯示緩進式寒潮的特徵。強冷空氣並非一波到底，而是分股南下、逐步下降，第二股尤甚於第一股，影響時間也會拉長。由於最新的模擬已把強冷空氣調整得更濕、影響更久，約超過1周，要應用最新的資料，來調整適當的防範措施。

吳德榮說，下周一至下周三受第一股冷空氣影響，下周四第二股冷空氣接踵南下；29至2月1日易降雨、低溫雖未降至最低，沿海空曠地區最低溫約可降至11至12度左右，但天氣很濕冷；2月2至5日迎風面仍陰冷有雨、且氣溫會再降、比第一波更冷，2月3日至5日降至最低。至於會是幾度？目前歐洲模式模擬沿海空曠地區是低於10度的，但模式還會調整。2月5日冷空氣還強，故也不會馬上結束。但由於理論限制及觀測資料不足，愈接近模式模擬的後期，誤差愈大。

下周一至下周六水氣很多，他說，3000公尺以上高山也常在零度以下，有降雪的機率。下周五之後2000公尺左右高山才降至零度，北台灣也未轉乾，似乎飄雪機率也不低。不過，這已接近模式後期的模擬，還是時間近些再觀察，比較妥當。

氣象局說，今天清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫較低，白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。明天鋒面通過，中部以北、東北部及東部地區將轉為有雨的天氣，其他地區亦有局部短暫雨；晚起另一大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降。