親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
春節選禮攻略

馬英九非正式春聯「狗年旺旺」 兩岸三地網友都想要

管爺冤枉！ 阿扁爆替妻作弊寫論文 得意「分數史上最高」

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，這一小股冷空氣的最低氣溫，岀現在今天凌晨，基隆13.3度、蘇澳13.5度，比昨晨下降約3度。今晨迎風面有較多的中低層雲，背風面雲層少；東北部及北海岸仍有降雨、已較昨日緩和。

今天白天至明天上半天東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升；他說，但早晚仍偏涼微冷，低溫約回升2、3度。明天鋒面在台灣附近蘊釀，明下午起水氣增多、降雨機率提高、天氣轉變。明晚鋒面南下，明顯降雨、氣溫下降。

他指出，最新歐洲模式模擬，下周六北半球500百帕天氣圖呈現長波型態，太平洋阻塞高壓脊與歐亞大陸的高壓脊通過極區附近相連，阻礙天氣系統的移動，顯示緩進式寒潮的特徵。強冷空氣並非一波到底，而是分股南下、逐步下降，第二股尤甚於第一股，影響時間也會拉長。由於最新的模擬已把強冷空氣調整得更濕、影響更久，約超過1周，要應用最新的資料，來調整適當的防範措施。

吳德榮說，下周一至下周三受第一股冷空氣影響，下周四第二股冷空氣接踵南下；29至2月1日易降雨、低溫雖未降至最低，沿海空曠地區最低溫約可降至11至12度左右，但天氣很濕冷；2月2至5日迎風面仍陰冷有雨、且氣溫會再降、比第一波更冷，2月3日至5日降至最低。至於會是幾度？目前歐洲模式模擬沿海空曠地區是低於10度的，但模式還會調整。2月5日冷空氣還強，故也不會馬上結束。但由於理論限制及觀測資料不足，愈接近模式模擬的後期，誤差愈大。

下周一至下周六水氣很多，他說，3000公尺以上高山也常在零度以下，有降雪的機率。下周五之後2000公尺左右高山才降至零度，北台灣也未轉乾，似乎飄雪機率也不低。不過，這已接近模式後期的模擬，還是時間近些再觀察，比較妥當。

氣象局說，今天清晨大陸冷氣團影響，各地氣溫較低，白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升；東北部地區有短暫雨，北部、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。明天鋒面通過，中部以北、東北部及東部地區將轉為有雨的天氣，其他地區亦有局部短暫雨；晚起另一大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降。

氣象局說，下周一、下周二大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫較低；下周三冷氣團稍減弱，北部及東北部氣溫仍低，其他地區早晚氣溫亦較低。下周一至下周三華南雲雨區東移影響，中部以北及東半部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。2月1日、2日另一強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫較低；北部及東半部地區有短暫雨，中南部山區亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

今天白天至明天上半天東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升。 記者鄭維真／攝影
今天白天至明天上半天東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升。 記者鄭維真／攝影
分享

冷氣團低溫

相關新聞

清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07

不算菸？電子煙竄校園 防制法還躺在立院…

2018-01-27 00:09

怎能不管？抽電子煙解癮 竟是嗑毒…

2018-01-27 00:17

蘇花改東澳段將通 蘇澳市區不會再塞爆

2018-01-26 23:29

春節「宜」搭客運 尖峰班距3-5分鐘

2018-01-26 23:17

桃機動線1月27日起變更 用路人依指標、速限駕駛

2018-01-27 08:00

凌晨0時31分 台東規模4.1地震

2018-01-27 00:55

我最需要的健康檢查／罹癌後發現…健檢報告早知道

2018-01-27 00:53

奪命癌王…胰臟癌新藥試驗中

2018-01-27 00:53

老了更要追夢 葉金川玩跳傘

2018-01-27 00:48

科普好健康／隱睪症 尋找「蛋蛋」大冒險

2018-01-27 00:47

今低溫12度 明起冷氣團接力發威

2018-01-26 23:51

台灣大 連11年陪獨居長輩圍爐

2018-01-26 23:39

諾羅病毒作崇 中市近1個月6起逾百人中鏢

2018-01-26 23:27

北捷文湖線冒火花 區段停駛30分鐘1800人受影響

2018-01-26 20:54

花蓮觀光人次下滑 東大門夜市逆勢成長

2018-01-26 20:28

愛美又怕痛 做醫美全身麻醉增風險

2018-01-26 20:08

長照支付新制惹民怨 衛福部長：3到6個月後再檢討

2018-01-26 19:58

乘客被迫下車！文湖線軌道冒火花 北捷6站暫停營運

2018-01-26 19:22

老後寫99項夢想清單 前衛生署長葉金川高空跳傘

2018-01-26 18:11

交部放寬 計程車廣告平行垂直皆可設置

2018-01-26 17:46

做工很辛勞 職業工會會員健保費與公務員脫鉤

2018-01-26 17:30

露營貨車開放個人申請牌照 滅火器列定檢項目

2018-01-26 17:24

治療「癌王」 杏國胰臟癌新藥明年完成期中分析

2018-01-26 17:06

花東返鄉一票難求 專家提五大「立即改善」建議

2018-01-26 16:51

明天學測第二天 清晨有雨低溫下探13度

2018-01-26 16:33

3月3日起台鐵親子車廂每天有兩班 明年將有20輛

2018-01-26 16:17

長照支付新制亂糟糟 衛福部：民眾不懂可洽1966

2018-01-26 15:34

原來火鶴有這麼多顏色 還有人問「這是新品種嗎?」

2018-01-26 15:33

考照直線七秒魔王關難過 電動機車成功率較高？

2018-01-26 15:11

下周油價 有望中止六連漲

2018-01-26 14:39

老梅石槽早綠了 季節限定拍照打卡不踩踏

2018-01-26 14:30

蘇花改初體驗 蘇澳到東澳只要10分鐘

2018-01-26 14:25

CPR動作不正確 他還是從鬼門關救回兒子

2018-01-26 14:21

防惡性倒閉 補習班有履約保證

2018-01-26 14:20

住院醫師 明年起加強麻醉訓練

2018-01-26 14:18

醫美糾紛不斷 挑診所選「醫策會認證」

2018-01-26 14:16

麻醉同意書 擬須加註是否為「專科醫師」施打

2018-01-26 14:14

寒流來襲男子突昏迷 低溫治療手術救命

2018-01-26 13:58
看更多

熱門文章

咖啡店一個小規定 慘遭400組人頭帳號洗負評

2018-01-26 11:54

影／好興奮！「來去蘇花改」交通部開放民眾體驗走一回

2018-01-26 11:06

考照直線七秒魔王關難過 電動機車成功率較高？

2018-01-26 15:11

乘客被迫下車！文湖線軌道冒火花 北捷6站暫停營運

2018-01-26 19:22

月入14k買iPhoneX 男友：花錢太誇張想放生

2018-01-26 17:33

郭雪湖愛子郭松棻病逝13年 103歲夫人至今不知

2018-01-26 09:34

搶光光！好市多賣名牌香水 2千元有找 網友掀代買潮

2018-01-26 15:36

花東返鄉一票難求 專家提五大「立即改善」建議

2018-01-26 16:51

加班只能換補休 雇主遭罰不滿訴願被駁回

2018-01-26 15:18

明天學測第二天 清晨有雨低溫下探13度

2018-01-26 16:33

老婆睡不好求診 醫生反而治療老公解決問題

2018-01-26 12:04

北捷文湖線冒火花 區段停駛30分鐘1800人受影響

2018-01-26 20:54

吳德榮：緩進式寒潮爆發 持續更久更濕冷

2018-01-27 06:59

把握明天回暖好天氣 周日轉冷有雨

2018-01-26 10:40

長照支付新制惹民怨 衛福部長：3到6個月後再檢討

2018-01-26 19:58

60歲翁腹膜癌化差點「餓死」 感冒藥救他一命

2018-01-26 09:57

露營貨車開放個人申請牌照 滅火器列定檢項目

2018-01-26 17:24

清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07

3月3日起台鐵親子車廂每天有兩班 明年將有20輛

2018-01-26 16:17

影／小心！冷空氣接連來襲 下周四恐有寒流

2018-01-26 13:11

蘇花改初體驗 蘇澳到東澳只要10分鐘

2018-01-26 14:25

老梅石槽早綠了 季節限定拍照打卡不踩踏

2018-01-26 14:30

搶台電30億節電獎金 少一個動作...就沒你的份

2018-01-26 12:00

傳記揭密！畫作曾受蔣盛讚 郭雪湖為何遠走他鄉

2018-01-26 09:29

感情財運都順利 各星座今年最好運的月份？

2018-01-26 17:00

給沙發更多可能！IKEA英國鬼才聯名家具 4月開賣

2018-01-26 09:44

不算菸？電子煙竄校園 防制法還躺在立院…

2018-01-27 00:09

今日星座運勢／射手 溝通方式決定運勢 傾聽贏得愛

2018-01-27 00:00

凌晨0時31分 台東規模4.1地震

2018-01-27 00:55

老後寫99項夢想清單 前衛生署長葉金川高空跳傘

2018-01-26 18:11

蘇花改東澳段將通 蘇澳市區不會再塞爆

2018-01-26 23:29

做工很辛勞 職業工會會員健保費與公務員脫鉤

2018-01-26 17:30

花蓮觀光人次下滑 東大門夜市逆勢成長

2018-01-26 20:28

影／冬天的童話世界 夢幻合掌村美不勝收

2018-01-26 13:06

森鐵兩度出軌 台鐵：一定把好的路線交還給林務局

2018-01-26 10:11

上蘇花改分流！蘇澳鎮長：不大會塞車，遊客別怕

2018-01-26 11:54

治療「癌王」 杏國胰臟癌新藥明年完成期中分析

2018-01-26 17:06

李英愛一出手 DELVAUX包款貴氣加三分

2018-01-26 22:57

麻醉應註明是否由專科醫師執行 衛福部將改版同意書

2018-01-26 10:33

原來火鶴有這麼多顏色 還有人問「這是新品種嗎?」

2018-01-26 15:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top