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清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07聯合報 記者侯俐安／即時報導

107年學測第二天，氣象局表示清晨天氣偏冷、早上飄雨，考生出門記得保暖。 記者鄭...
107年學測第二天，氣象局表示清晨天氣偏冷、早上飄雨，考生出門記得保暖。 記者鄭清元／攝影
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今天是學測第二天，中央氣象局表示受到東北季風影響，今天清晨天氣偏冷、早上出門會飄雨，中部以北、東北部低溫約13至15度，其他地區15至16度，迎風面基隆北海岸、新北山區及宜蘭一帶仍有雨。

中央氣象局預報員張承傳表示，白天開始東北季風減弱、水氣減少，西半部轉為多雲到晴天氣，東半部降雨區域也減少，溫度回升，北台灣約20至23度、花東約21至23度、中南部約25至26度，中南部日夜溫差大。

緊接著下周兩波冷氣團接力發威。張承傳表示，下明天鋒面通過，各地降雨機率提高，尤其中部以北、東北部轉為有雨天氣，其他地區也有局部短暫雨，加上華南雲雨區持續東移，中部以北將降雨到周三，白天北部高溫仍有20至23度，中南部也約在23至27度。

不過明晚受到冷空氣南下將愈晚愈冷。下周一、二受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部低溫將下滑到12至13度，其他地區也只有14至16度；北部白天高溫頂多15至16度，中南部也只有18至23度。

張承傳表示，周三冷氣團稍微減弱，各地氣溫仍偏低。周四將有另一波強烈大陸冷氣團來襲，中部以北、東半部地區有短暫降雨，中部以北恐出現10度的低溫，配合華南雲雨區東移，3000公尺高山如玉山、合歡山有降雪機會。

圖／擷取自中央氣象局網站
圖／擷取自中央氣象局網站
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冷氣團低溫氣象局高溫

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