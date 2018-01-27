清晨13度會飄雨 學測第二天別忘帶傘穿暖

2018-01-27 05:07 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／即時報導



107年學測第二天，氣象局表示清晨天氣偏冷、早上飄雨，考生出門記得保暖。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

今天是學測第二天，中央氣象局表示受到東北季風影響，今天清晨天氣偏冷、早上出門會飄雨，中部以北、東北部低溫約13至15度，其他地區15至16度，迎風面基隆北海岸、新北山區及宜蘭一帶仍有雨。

中央氣象局預報員張承傳表示，白天開始東北季風減弱、水氣減少，西半部轉為多雲到晴天氣，東半部降雨區域也減少，溫度回升，北台灣約20至23度、花東約21至23度、中南部約25至26度，中南部日夜溫差大。

緊接著下周兩波冷氣團接力發威。張承傳表示，下明天鋒面通過，各地降雨機率提高，尤其中部以北、東北部轉為有雨天氣，其他地區也有局部短暫雨，加上華南雲雨區持續東移，中部以北將降雨到周三，白天北部高溫仍有20至23度，中南部也約在23至27度。

不過明晚受到冷空氣南下將愈晚愈冷。下周一、二受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部低溫將下滑到12至13度，其他地區也只有14至16度；北部白天高溫頂多15至16度，中南部也只有18至23度。