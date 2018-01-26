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台灣大 連11年陪獨居長輩圍爐

2018-01-26 23:39聯合報 記者王燕華／花蓮縣報導

台灣大基金會董事長張善政（中）上台與長輩們共舞，誠意滿分。 記者王燕華／攝影
台灣大基金會董事長張善政（中）上台與長輩們共舞，誠意滿分。 記者王燕華／攝影
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「這是每年歲末與花蓮長輩們的約定」，台灣大哥大基金會連辦十一年歲末送暖，一百廿名志工昨天起個大早搭火車趕到花蓮，陪伴獨居老人採買年貨、提前圍爐。

台灣大基金會歲末送暖到花蓮，昨在鳳林兆豐農場邀請百名獨居長輩提前圍爐。 記者王燕...
台灣大基金會歲末送暖到花蓮，昨在鳳林兆豐農場邀請百名獨居長輩提前圍爐。 記者王燕華／攝影
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基金會董事長、行政院前院長張善政大跳西班牙神曲《Despacito》，動作雖然有些彆扭，但誠意滿分，長者笑開懷。

台灣大哥大攜手台東基督教醫院、一粒麥子基金會舉辦「花蓮老人圍爐銀髮宴」，台灣大基金會志工以一對一方式，陪伴花蓮百名獨居長者到光復鄉的光豐農會超市採買生活用品。

台灣大基金會志工陪同花蓮獨居長輩採買，貼心幫忙挑選生活用品。 記者王燕華／攝影
台灣大基金會志工陪同花蓮獨居長輩採買，貼心幫忙挑選生活用品。 記者王燕華／攝影
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台灣大基金會與一粒麥子為每位長輩準備一千元購物禮券，不少獨居長輩因居處偏遠或是交通不方便，少有機會出門採買，對於這次採購非常期待，來自壽豐鄉坐輪椅的林先生說，「什麼都想買」。

志工們一路牽著長輩的手，陪著挑選日用品，長輩們多半選擇米、油、鹽等生活用品，也有人採購奶粉、襪子等，最後提著大包小包心滿意足地離開。

採買後，長輩們搭遊覽車到鳳林鎮兆豐農場提前圍爐，現場安排表演、摸彩等節目，張善政與一粒麥子基金會董事長呂信雄等人都出席共餐。

圍爐的重頭戲由張善政上台與長輩們共舞，他表示，去年因為沒有準備，結果圍爐跳舞影片在網路流傳「成為笑話」。

這次張善政有備而來，邀請妻子出席，一起上台大跳《Despacito》，隨著熱情的拉丁舞節奏手舞足蹈，炒熱現場氣氛，並和長輩相約明年再見。

張善政獨居老人台灣大哥大

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