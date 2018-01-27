不算菸？電子煙竄校園 防制法還躺在立院…

2018-01-27 00:09 聯合報 記者李京昇、蔡容喬、魏翊庭、修瑞瑩、李奕昕 聯合報 記者 呂開瑞



電子煙油雖然禁止輸入，但網路上也能輕易買到。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

十五歲楊姓國中生抽著電子煙，一副輕鬆模樣說，「電子煙不是菸」，很多同學都在「玩」電子煙；電子煙「入侵校園戕害下代健康日益嚴重，但菸害防制法修正案至今還躺在立法院未審，管制成了空談」。

為彌補修法「空窗期」的管制漏洞，部分縣市衛生局嘗試依菸害防制法第十四條：「任何人不得製造、輸入或販賣菸品形狀之糖果、點心、玩具或其他任何物品」開罰，但當事人提行政訴訟，法官認為電子煙並非菸品形狀物，都判決敗訴。

國健署菸害防制組長羅素英表示，草案已經列為立院新會期的優先法案，學生未來在禁菸區吸電子煙，將可處兩千至一萬元的罰鍰。

草案未通過前，教育部已函各縣市教育局，請高中職以下學校將禁吸電子煙納入校規懲處。

根據衛福部青少年吸菸行為調查，有高達百分之四點一的高中職和國中生抽過電子煙，其中國中生電子煙吸食率，從二○一四年的百分之二升高至二○一六年的百分之三點七，高中生從百分之二點一升高到百分之四點八，都升高約二倍。

行政院會去年底通過菸害防制法修正草案，禁止電子煙製造、輸入、販售與廣告，且不得在禁菸場所吸電子煙，但草案一直躺在立法院未審，電子煙目前仍無法可管。

桃園市議員劉茂群指出，電子煙在校園流行，最可惡的是，廠商竟然還強調口味多元、健康不含尼古丁，降低學生戒心；桃園市多所國高中輔導室還發現，有不明人士無償提供電子煙給學生，但外界都憂心「誰知煙油裡有啥」。

董氏基金會表示，民間團體早就提議納管電子煙，政府應盡快完成立法，早日完成保護網的建置。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康