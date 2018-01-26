今低溫12度 明起冷氣團接力發威

2018-01-26 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



學測昨天登場，北部地區天氣偏涼，清晨還一度飄雨，不少考生戴著口罩在考場做最後溫習。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

今天是學測第二天，中央氣象局表示，受東北季風影響清晨仍然偏冷、早上出門也會飄雨，中部以北、東北部低溫約十三至十五度，其他地區十五至十六度，迎風面基隆北海岸、新北山區及宜蘭一帶仍有雨。

明起兩波冷氣團接力發威。中央氣象局預報員張承傳表示，明天鋒面通過，各地降雨機率提高，尤其中部以北、東北部較明顯，其他地區也有局部短暫雨，加上華南雲雨區持續東移，中部以北降雨到周三。