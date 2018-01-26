蘇花改東澳段將通 蘇澳市區不會再塞爆
蘇花改即將通車，交通部開放民眾嘗鮮，昨天派專車載地方人士展開初體驗，很多人開心下車進隧道並且合影留念。蘇澳鎮長陳金麟表示，蘇花改通車後，車輛分流，蘇澳市區不會再塞爆，別怕到宜蘭玩。
蘇花改第一階段從宜蘭縣蘇澳到東澳段長9.7公里，即將在農曆年前通車。交通部公路總局蘇花改工程處為敦親睦鄰，安排蘇澳鎮與南澳鄉兩地民眾預約登記體驗行駛新路，昨天跟28日總共8梯次體驗之旅。
昨下大雨，但掩蓋不住民眾興奮心情，小巴一路上經蘇澳隧道、白米高架橋、東澳隧道、東岳隧道，這段路共3座隧道，以3.4公里東澳隧道最長，大家搭車穿越還不過癮，索性下車步行，體驗走在隧道的感覺。
工程人員安排隧道簡報，說明目前限走小型車、限速60等行車規則，有人看到逃生指示標誌，跟著比動作合影留念，也有婦女騎上大型警用車拍照，開心大笑。以前這段路要花30幾分鐘車程，現在10分鐘走完，阿公阿嬤驚呼「哇！這麼快就到了」。
「好開心」，初體驗的民眾說，有了蘇花改就不必擔心今後開車會被落石砸到，且大幅縮短通行時間；小巴司機陳先生覺得，蘇花改的隧道比雪山隧道寬、安全且燈光較亮，不過因一線道，擔心可能塞車。
「以後蘇澳鎮市區不會塞車啦！」陳金麟建議，下國五車輛可選擇右轉走新馬陸橋去蘇港路上蘇花改，如果直走海山西路接聖愛路到蘇港路也行，總之蘇澳市區不會塞車，遊客可放心玩蘇澳。至於大型車不能上蘇花改，走台二線上舊蘇花公路。
縣政府表示，會加強指標與派員疏導車流，讓蘇澳鎮市區不致於再塞爆，但因國五是二線道、蘇花改是一線道，在蘇澳與東澳的兩個端點，仍可能會塞。
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