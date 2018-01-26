蘇花改東澳段將通 蘇澳市區不會再塞爆

2018-01-26 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ／宜蘭報導



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蘇花改即將通車，交通部開放民眾嘗鮮，昨天派專車載地方人士展開初體驗，很多人開心下車進隧道並且合影留念。蘇澳鎮長陳金麟表示，蘇花改通車後，車輛分流，蘇澳市區不會再塞爆，別怕到宜蘭玩。

搭車穿越蘇花改還不夠，一定要下車體驗走在隧道的感覺。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

蘇花改東澳隧道與東岳隧道間路段，可眺望太平洋 美景。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

民眾初體驗行駛蘇花改，結束後開心在隧道口合影。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

民眾體驗行駛蘇花改，興奮騎上警用機車合影。 記者戴永華／攝影 分享 facebook

蘇花改白米景觀陸橋。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

蘇花改第一階段從宜蘭縣蘇澳到東澳段長9.7公里，即將在農曆年前通車。交通部公路總局蘇花改工程處為敦親睦鄰，安排蘇澳鎮與南澳鄉兩地民眾預約登記體驗行駛新路，昨天跟28日總共8梯次體驗之旅。

昨下大雨，但掩蓋不住民眾興奮心情，小巴一路上經蘇澳隧道、白米高架橋、東澳隧道、東岳隧道，這段路共3座隧道，以3.4公里東澳隧道最長，大家搭車穿越還不過癮，索性下車步行，體驗走在隧道的感覺。

工程人員安排隧道簡報，說明目前限走小型車、限速60等行車規則，有人看到逃生指示標誌，跟著比動作合影留念，也有婦女騎上大型警用車拍照，開心大笑。以前這段路要花30幾分鐘車程，現在10分鐘走完，阿公阿嬤驚呼「哇！這麼快就到了」。

蘇花改東澳隧道口。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

蘇花改東澳隧道車行避難空間，與雪隧不同的是多了指示燈光照明。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

蘇花改東澳隧道車行避難空間。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

蘇花改東澳隧道排煙設備，與雪隧不同的是多了排煙閘門與排煙隧道。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

「好開心」，初體驗的民眾說，有了蘇花改就不必擔心今後開車會被落石砸到，且大幅縮短通行時間；小巴司機陳先生覺得，蘇花改的隧道比雪山隧道寬、安全且燈光較亮，不過因一線道，擔心可能塞車。

「以後蘇澳鎮市區不會塞車啦！」陳金麟建議，下國五車輛可選擇右轉走新馬陸橋去蘇港路上蘇花改，如果直走海山西路接聖愛路到蘇港路也行，總之蘇澳市區不會塞車，遊客可放心玩蘇澳。至於大型車不能上蘇花改，走台二線上舊蘇花公路。

縣政府表示，會加強指標與派員疏導車流，讓蘇澳鎮市區不致於再塞爆，但因國五是二線道、蘇花改是一線道，在蘇澳與東澳的兩個端點，仍可能會塞。