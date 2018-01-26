大樂透第107008期 頭獎槓龜

2018-01-26 23:00 中央社 台北26日電



大樂透第107008期今天開獎。中獎號碼為43、47、34、32、07、23，特別號24；派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎 1注中獎，得獎金新台幣177萬5989元；參獎有31注中獎，各得獎金6萬1696元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。