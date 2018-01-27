老了更要追夢 葉金川玩跳傘

2018-01-27 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ／台北報導



葉金川體驗高空跳傘。 圖／董氏基金會提供 分享 facebook

根據調查，全台65歲以上長者，只有16％需要長照，其餘84％皆能活動自如。為鼓勵老後擁有第二人生，2位退休後的衛生署長楊志良與葉金川，分享經驗。

楊志良、葉金川、資深演員譚艾珍、合隆毛廠總裁陳焜耀、終身志工孫越、乳癌權威張金堅等12名年逾64歲資深人士，分享健康老化、幸福樂齡的秘訣，集結成「幸福樂齡─高年級的人生課」一書，分享經驗談。

葉金川3年多前罹患淋巴癌，完成兩邊眼睛開刀、電療和標靶治療後，歷經生死課題，他更有感觸，仔細寫了一張夢想清單，裡面有的99項夢想，還持續不斷更新。

葉金川說，自己做過許多瘋狂事，跑馬拉松、登百岳、冰川泛舟、跳傘。他認為，老了更要有夢想，鼓勵65歲以上的長者或退休族要逐夢，想到就做，人生才沒有缺憾。即使過了65歲，他依然建議能夠工作就繼續工作，但別再為了錢而工作，而是要樂在其中，獲得成就感，把握當下。

現任台灣高齡化政策暨產業發展協會理事長的楊志良被譽為「臺灣最有Guts的歐吉桑」，私底下的他穿著簡單樸實，生活「草根」。沒有擔任公職後，他笑說，自己最想去種菜，目前除了水稻，幾乎所有蔬菜都種過。

他鼓勵，調查發現，85歲以後仍有高達5成的長者能自理生活，如果能藉著努力來保持自理能力，如同種菜，就能提升生活與健康的水準，獲得自在的老年生活。