科普好健康／隱睪症 尋找「蛋蛋」大冒險

2018-01-27 00:47 聯合報 蔡昕霖 醫師 台北榮總兒童外科主治醫師



現代的小朋友們很幸福，從新生兒健檢到入學後的全校健康檢查，都有專業的兒科醫師把關孩童健康。小兒外科門診常常看到焦急的父母拿著學校體檢單，上面寫著隱睪症，來醫院檢查。 圖／蔡昕霖醫師提供 分享 facebook

現代的小朋友們很幸福，從新生兒健檢到入學後的全校健康檢查，都有專業的兒科醫師把關孩童健康。小兒外科門診常常看到焦急的父母拿著學校體檢單，上面寫著隱睪症，來醫院檢查。

有的父母親很篤定的說，小朋友從小就可以看到兩顆很明顯的蛋蛋，應該沒問題才對；有的則是靦腆笑說，其實沒仔細看過，直到接到複檢通知單才嚇一跳。不論如何，拿到複檢通知單，還是要給醫師做專業的診斷才行。

蛋蛋「消失」可能半路卡住了

在胎兒的時期，男寶寶的蛋蛋在他自己的肚子裡面，一直到媽媽懷孕27至28周，蛋蛋才會從肚子裡面鑽出來，經過鼠蹊部（醫學上稱為腹股溝），下降到陰囊。正常狀況下，足月產的男寶寶可以在鼓鼓的陰囊看到兩顆蛋蛋。

有些例外情況，使男寶寶出生後陰囊裡沒有裝蛋蛋，有的是單側、有的是雙側。外觀特徵就是陰囊扁扁的，無論洗澡或哭鬧，都沒有改變。這種情形大部分會在新生兒健檢時發現，

目前認為，睪丸下降這個發育步驟，在一歲之前都還有機會持續進行與完成。如果超過一歲還沒有進展，才考慮手術矯正。

然而，蛋蛋不會憑空消失，它到底在哪兒？睪丸下降的路徑是固定的，從腹腔經過鼠蹊到陰囊，這條必經途徑是醫師尋找的線索。

最嚴重的情況是睪丸先天發育缺損，確實消失不見了；其次是下降的步驟完全沒有進行，睪丸停滯在腹腔內。依此類推，有的是在鼠蹊部的高位處，有的則是差了臨門一腳在接近陰囊旁邊。

對於蛋蛋快要抵達目的地的男童，可以考慮用注射絨毛膜激素治療助他一臂之力；至於蛋蛋位置還有一段距離的，手術矯正則是唯一選擇。

為什麼要矯正？因為蛋蛋很重要

為什麼要手術矯正？陰囊具有較好的散熱效果，可讓睪丸溫度比體溫低，有助於成長發育。

長期讓睪丸處在腹股溝高位又高溫的位置，將影響睪丸功能，包括荷爾蒙分泌與精蟲製造，甚至產生睪丸癌的風險也大幅提升。而且，睪丸在不正常位置容易碰撞受傷，也容易扭轉壞死。

有個醫學名詞叫做「伸縮性睪丸」，顧名思義就是蛋蛋沒有固定在陰囊內，隨著腹部肌肉運動而上上下下。在解剖學上，稱為提睪肌收縮與反射。

當外界溫度變低了，例如學校體檢要把褲子拉下來時，或小朋友一直弓著身體不想露出重要部位，或跟同學互相嬉笑，都會讓蛋蛋縮到上面去，導致檢查結果異常，必須到醫院複診。

至於伸縮性睪丸是否需要接受手術矯正，目前認為在青春期以前，睪丸的大小不會有太大變化，因此上上下下是可以接受的，經過醫師診斷確定後，可持續觀察追蹤，絕大多數不需要手術。

男生的蛋蛋很重要，把他們照顧好是父母親應盡的責任，如果發現任何異狀一定要尋求專業的小兒外科醫師協助；至於在體檢結果呈現異常，更要積極處理，絕對不可置之不理。