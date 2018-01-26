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乘客被迫下車！文湖線軌道冒火花 北捷6站暫停營運

2018-01-26 19:22聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北捷文湖線東湖站至葫洲站站間，約哈拉影城附近軌道在傍晚6點27分出現火花，北捷後續將軌道斷電並派員進行滅火作業，港墘站至南港展覽館站也因此暫停營運，並啟動公車接駁，乘客則被迫下車。

文湖線目前只有港墘站至動物園站區段營運。北捷表示，起火花原因待了解，已於7點04分恢復正常營運。

台北捷運文湖線東湖站至葫洲站站間，約哈拉影城附近軌道在傍晚6點27分出現火花，港...
台北捷運文湖線東湖站至葫洲站站間，約哈拉影城附近軌道在傍晚6點27分出現火花，港墘站至南港展覽館站也因此暫停營運。圖／北捷提供
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北捷文湖線捷運

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