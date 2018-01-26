乘客被迫下車！文湖線軌道冒火花 北捷6站暫停營運

2018-01-26 19:22 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北捷運文湖線東湖站至葫洲站站間，約哈拉影城附近軌道在傍晚6點27分出現火花，北捷後續將軌道斷電並派員進行滅火作業，港墘站至南港展覽館站也因此暫停營運，並啟動公車接駁，乘客則被迫下車。