長照支付新制亂糟糟 衛福部：民眾不懂可洽1966

2018-01-26 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



長照支付新制上路，民眾質疑增加負擔，對此，衛福部次長薛瑞元出面澄清。記者陳雨鑫／攝影 分享 facebook 長照支付新制元旦上路，但卻被詬病新制上路，讓居服改由論件計酬，疑似變相增加民眾的負擔，對此，衛生福利部次長薛瑞元今受訪表示，新制是希望可以提高居服員的支付標準、民眾負擔也能降低，新制比過往更顯得公平合理，若民眾有任何疑惑之處，可直接撥打長照專線一九六六諮詢。

薛瑞元今表示，長照支付新制從今年元旦起才開始，如今才過了廿六天，當然會有一些不適應的狀況會出來，包括民眾端、服務提供者、也包含縣市政府的照顧管理中心，大家都仍然在適應新的制度，中間衛福部雖然辦了多場的說明會，不過我想沒辦法遍及到所有的人，勢必會有不同的疑義會出現，針對這一點，民眾端我們會希望可以從一九六六去詢問，若是沒辦法瞭解，也可以直接撥到衛福部這邊說明。

但是長照支付新制從過去的論時計酬，改為論件計酬，民眾過去使用只要花一點錢就能享有全套的服務，如今好似要按一個鈕才會有一項服務，對此，薛瑞元表示，過去居家服務論時計酬，事實上對照服員是不公平的，一個技術純熟照服員卅分鐘可以做完的事，技術不純熟者一小時才能做完，結果領的錢是一樣的，而且卅分鐘做完的還不能離開，要坐在那乾等，工作效率高的反而拿不到應有的報酬。