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蔡總統跟柯市長的作文大賽，真的貼近人民的臺灣價值？

原來火鶴有這麼多顏色 還有人問「這是新品種嗎?」

2018-01-26 15:33聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

高雄3號─紅鈴。記者翁禎霞／攝影
高雄3號─紅鈴。記者翁禎霞／攝影
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猜猜看，火鶴有幾種顏色？高雄區農業改良場推出熱帶花藝展示，展出粉、紅、紫、白等多種顏色的火鶴，讓人大開眼界，研究人員透露，光是火鶴就有60多種顏色，過去火鶴種苗都得靠進口，農改場已成功研發高雄3號─紅鈴，將可大幅降種苗成本。

農改場助理研究員黃雅玲表示，全台火鶴種植面積約177公頃，目前大約內銷、外銷各佔一半，過去一般民眾對紅色火鶴印象較深，其實火鶴的顏色十分多樣，粉、紅、紫、綠、白等各種層次的顏色都有，甚至還有滾邊的，很多人不識火鶴，還會好奇地問「這是新的海芋品種嗎」？

其實火鶴是台灣外銷日本的主力花卉之一，光是品種就有60多種，顏色也因品種而異，黃雅玲說，由於過去火鶴種苗都得從荷蘭等地進口，種苗成本高，近年經農改場研發，去年已推出切花火鶴新品種「高雄3號-紅鈴」，特殊的鬰金香花型，加上討喜的紅色系，一推出就受注目。

她說，目前已取得植物品種權，未來種苗產量推廣後，預計兩年後應該就可以在市面上看到新型火鶴，屆時將可大幅降低種苗成本，有利拓展國內外市場。

近年為了推廣火鶴，台灣火鶴花產業發展協會及農改場等單位下了不少功夫，以火鶴為花束、布置場地等，都可以看見繽紛火鶴展現的魅力。

又粉又橘的火鶴。記者翁禎霞／攝影
又粉又橘的火鶴。記者翁禎霞／攝影
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這個白色火鶴還有「滾邊」，一樣迷人。記者翁禎霞／攝影
這個白色火鶴還有「滾邊」，一樣迷人。記者翁禎霞／攝影
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白色火鶴。記者翁禎霞／攝影
白色火鶴。記者翁禎霞／攝影
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紫色火鶴。記者翁禎霞／攝影
紫色火鶴。記者翁禎霞／攝影
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粉紅火鶴。記者翁禎霞／攝影
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農改場火鶴花

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